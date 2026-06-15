Lagarde afirma que la inflación energética ya se ha extendido por los demás sectores de la economía

Los altos precios que ha venido registrando la energía desde el comienzo de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que dura ya más de 100 días, ya están permeando en los sectores básicos de la economía. Así lo ha atestiguado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista concedida a la cadena de radio "France Culture".

"Los efectos indirectos de la inflación, sin duda, hemos empezado a observarlos prácticamente en todas partes en las últimas semanas", declaró Lagarde. La institución que preside tomó el pasado jueves la decisión de elevar los tipos de interés por primera vez en casi tres años, hasta el 2,25%, tras varias reuniones consecutivas manteniendo las tasas inmóviles. Sin embargo, llegó un punto en que, con la inflación de la Eurozona en el 3,2%, más de un punto porcentual por encima del objetivo prudencial del banco, la autoridad no tuvo más remedio que actuar.

Efectos de segunda ronda

"Cuando empezamos a percibir que surgen los efectos de segunda ronda —que suponen, sobre todo, el riesgo de subidas salariales—, nos vemos obligados a tomar medidas", ha declarado la banquera francesa, justificando el movimiento ejecutado por el supervisor. "Hay un indicador al que prestamos especial atención: la inflación subyacente", añadió. Esta cifra, que mide el aumento de los precios sin tener en cuenta los productos más volátiles, como los alimentos o la energía, ascendió en mayo hasta el 2,5%, tres décimas más que en abril.

Pese a que el mercado no descarta una nueva subida en julio, la probabilidad sugiere que el BCE se instalará por el momento en el 2,25%, especialmente ahora que Washington y Teherán parecen haber alcanzado un principio de acuerdo para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, foco absoluto de la disrupción energética, previsto para ser firmado el próximo viernes en Suiza. De cara a la reunión de septiembre, un 58,3% de posibilidades se reserva a una nueva subida, hasta el 2,50%.

Respecto al acuerdo, Lagarde lo ha considerado "una buena noticia", aunque ha advertido que "la historia aún no ha terminado", en referencia a cuestiones como el uranio. "Solo podemos celebrarlo, especialmente si supone la apertura y el desminado del estrecho de Ormuz", ha afirmado.

Por tanto, el BCE tiene la tarea ahora de monitorizar las cifras de inflación de los próximos meses, aunque los temores correspondientes al efecto en cadena provocado por meses de inflación energética y a los efectos de segunda ronda seguirán presentes. Lagarde ha justificado la decisión del BCE aduciendo que "si la inflación se descontrola, volver a controlarla será mucho más difícil y costoso", añadiendo que una situación inflacionaria a largo plazo es inaceptable tanto para los consumidores como para las empresas".

Descarta una salida temprana

Por último, Lagarde ha querido abordar los rumores surgidos acerca de una posible salida temprana de la presidencia del BCE. Tal y como sostuvo el pasado mes de febrero el diario británico 'Financial Times', la presidenta tenía previsto abandonar su puesto antes de que finalice su mandato para facilitar que los presidentes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, pudieran jugar un papel importante en la elección de su sucesor, y evitar que esta institución pueda acabar viéndose perjudicada por partidos de ultraderecha.

El mandato de Lagarde, de ocho años, vence el próximo 31 de octubre de 2027. Sin embargo, la presidenta ha desterrado cualquier rumor sobre su marcha. "Cuando hay un poco de tormenta, el capitán se queda a bordo. Así que el capitán del BCE sigue a bordo, y hoy nos enfrentamos a una situación que esperamos que mejore un poco gracias a los acuerdos que quizá se hayan alcanzado en relación con la guerra en Oriente Medio", ha zanjado.