El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación

El pujante sector biotecnológico de Galicia atrae la mirada del magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon y de otras iniciativas que abarcan diversos ámbitos como el de la alimentació. Entre ellas está el Centro de Proteínas Sostenibles Bezos, un proyecto impulsado en 2024 por el magnate a través del Bezos Earth Fund para desarrollar proteínas alternativas que sean más económicas, nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. Este centro, radicado en el Imperial College de Londres, ha participado en un proyecto impulsado por El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) para tender puentes entre el mundo académico y el tejido empresarial.

Bautizada como BioHackathon, esta iniciativa se dirigió a doctorandos e investigadores para poner a prueba su conocimiento frente a problemas reales planteados por empresas del sector de las ciencias de la vida. A los inscritos se les pedía curiosidad, ganas de colaborar y disposición a tomar decisiones bajo presión. Bioga formó con los participantes equipos diversos para que trabajasen de la mano la biología, ingeniería, gestión y diseño, entre otras áreas.

¿En qué consistió la colaboración?

El proyecto reunió en Vigo, en el marco de los Galicia Biodays celebrados en mayo, a medio centenar de investigadores. La mitad procedían del Centro de Proteínas Sostenibles Bezos y la otra mitad de las universidades de Santiago, A Coruña, Vigo y Coimbra. Cada equipo recibía un reto real propuesto por una empresa y debía llegar a una solución con potencial para implementarse y validada por las compañías. Las que plantearon esos desafíos fueron Lactogal, Néboda Farms, Nueva Pescanova, SciY, Mestrelab Research, VivoArchitect, APLTA, Ecobas BioTransfer, Hifas Innovation Hub, Hijos de Rivera y Protiberia.

"Oportunidad de negocio"

Desde Bioga confían en "seguir afianzando esta colaboración" con el Centro de Proteínas Sostenibles Bezos. Su presidente, José Manuel López Vilariño, considera que "la innovación en proteínas, especialmente alternativas y vegetales, es estratégica para que Galicia aproveche una oportunidad histórica de negocio y se posicione como líder internacional en la vanguardia de los nuevos alimentos".

Equipos ganadores

¿Cuál fue el resultado final del BioHackathon? El primer premio se lo llevaron cinco investigadores que resolvieron el reto de Hifas Innovation Hub. Planteaba el descubrimiento de metabolitos diferenciales en hongos medicinales para terapéutica de alta precisión. El equipo estaba integrado por Manuel Novás González, de la USC, y Robert Ramírez, Charlie Rayner, Bao Yufei, Changyu Hu, todos ellos del Imperial College de Londres.

El segundo premio recayó en el equipo que encontró solución al desafío de Nueva Pescanova. Buscaba la valoración biotecnológica del pez reloj en ingredientes funcionales para productos del mar congelados. Este grupo lo integraban Ada Ochogavias, de la Uvigo; Carolina Gracía Barrera, de la UDC; y Andrea Rico Montaña, Charlotte Bailey y Jingyao Gao, todos ellos del Imperial College London.

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El tercer premio fue para el equipo que consiguió desentrañar el reto de Néboda Farms, que consistía en cerrar el ciclo en el sustrato de la agricultura vertical: separación, seguridad y reutilización. Los integrantes eran Daniel Miranda Catalá, de la UVigo; Cristian Bolaño Losada, de la Norwegian University of Life Sciences; y Wilson Schofield Porteus y Julia Alejandra Pérez Santisteban, ambos del Imperial College London.