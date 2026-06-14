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Portugal tiene un problema serio con la falta de personal en hostelería... con sueldos de 900 euros

El 84% de las empresas lusas del sector tiene dificultades para encontrar profesionales cualificados

Un local hostelero en Portugal.

Un local hostelero en Portugal.

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Borja Melchor

Vigo

La escasez de mano de obra no es un problema exclusivo de Galicia o España. Nuestros vecinos de Portugal también afrontan desde hace años dificultades para encontrar trabajadores para la hostelería, impulsadas por el auge del turismo, las condiciones laborales del sector y la falta de relevo generacional.

Un estudio de ManpowerGroup revela que el 84% de las empresas portuguesas de hostelería y restauración tiene dificultades para encontrar profesionales cualificados, una de las tasas más elevadas del país: solo la supera la industria (88%).

Según los datos de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, el salario mensual neto medio de los trabajadores del sector del alojamiento, restauración y similares fue de 921 euros en 2025, lejos de los 1.222 euros de media del conjunto de los sectores, cantidad con la que es difícil sobrevivir sin preocupaciones.

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En Galicia, oscila entre los 1.100 euros y 1.600 euros, dependiendo del cargo, el tipo de tareas que se desarrollan o el establecimiento.

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