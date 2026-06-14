Portugal tiene un problema serio con la falta de personal en hostelería... con sueldos de 900 euros

La escasez de mano de obra no es un problema exclusivo de Galicia o España. Nuestros vecinos de Portugal también afrontan desde hace años dificultades para encontrar trabajadores para la hostelería, impulsadas por el auge del turismo, las condiciones laborales del sector y la falta de relevo generacional.

Un estudio de ManpowerGroup revela que el 84% de las empresas portuguesas de hostelería y restauración tiene dificultades para encontrar profesionales cualificados, una de las tasas más elevadas del país: solo la supera la industria (88%).

Según los datos de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, el salario mensual neto medio de los trabajadores del sector del alojamiento, restauración y similares fue de 921 euros en 2025, lejos de los 1.222 euros de media del conjunto de los sectores, cantidad con la que es difícil sobrevivir sin preocupaciones.

En Galicia, oscila entre los 1.100 euros y 1.600 euros, dependiendo del cargo, el tipo de tareas que se desarrollan o el establecimiento.