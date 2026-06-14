«Las empresas se están adaptando para salir reforzadas, como ocurrió en la crisis de 2008»

Es público que el sector de la piedra natural no atraviesa su mejor momento, y precisamente por ello está poniendo toda la carne en el asador para enseñar al mundo el potencial del granito o la pizarra gallega, dos materiales a los que aún les queda mucho futuro. «Somos capaces de sacar adelante este nuevo ciclo», reconoce el secretario general del Clúster del Granito, Jose Ángel Lorenzo, a las puertas de una nueva edición de Stonegal. Un evento que por segundo año vuelve a situar a Vigo y Galicia en el gran mapa de la industria.

—Stonegal arranca la próxima semana, del 17 al 19 de junio en el Ifevi, en Vigo. ¿Estará el sector representado en la feria?

—Por supuesto. Stonegal es el único certamen de piedra natural de España y el más internacionalizado de la península ibérica. Este año habrá 120 marcas comerciales y más de 75 empresas. Tendremos presencia gallega, del resto del país, y de Portugal, Italia, China, Brasil, India y Turquía. A ello se suma la participación de nuevas empresas tecnológicas extranjeras, lo que confirma que hay confianza en el sector. Si la piedra natural no tuviera futuro, los fabricantes no vendrían a exponer sus equipos a nuestro mercado.

—El lema del evento es «Natural Stone Only», unas palabras que reivindican el uso de la piedra natural. ¿Qué ventajas tienen el granito o la pizarra frente a sus competidores?

—Hay síntomas que encajan con una tendencia de retorno a la piedra natural. Muchos estudios apuntan a un crecimiento interanual del 5% hasta 2034, por lo tanto habrá oportunidades de reposicionar al sector. Se vuelve a los materiales naturales, sobre todo en los segmentos premium, y se tiene cada vez más en cuenta la sostenibilidad y la baja huella de carbono. La piedra natural es menos contaminante que sus competidores y además es incombustible, pero también tiene otras ventajas: una eficiencia térmica magnífica, bajo mantenimiento, durabilidad, variedad cromática y una trazabilidad de origen que otros materiales no pueden dar. Son argumentos que dan contemporaneidad al recurso y que hay que poner en valor a través de Stonegal y del Clúster.

—¿Cuál es el gran objetivo de la feria?

—La feria tiene tres componentes esenciales. El primero es el expositivo: empresas industriales, canteras y tecnología de procesado. Ahí habrá relaciones, sinergias y negocios. El segundo es el Summit «Arquitectura y Piedra», que busca poner en valor la piedra natural con arquitectos internacionales y nuevas tendencias vinculadas a su uso masivo. Y el tercero es la StoneGala, que se celebrará de nuevo en una cantera y acogerá los premios Stonegal, este año centrados en César Portela por su trayectoria.

—Habrán sido muchos los motivos por los que se reconocerá a Portela.

—No cabe duda. Es el arquitecto gallego vivo de referencia, con una trayectoria profesional impecable. Ha sabido unir el saber tradicional de la piedra con la arquitectura contemporánea, ha sido un gran innovador en el uso de geometrías y acabados, y ha sido un gran divulgador a través de sus obras y de su magisterio.

Jose Ángel Lorenzo, secretario general del Clúster del Granito. / Pablo Hernández Gamarra

—Además de impulsar su proyección exterior con eventos como Stonegal, ¿qué más necesita el sector para lograr recuperarse tras estos últimos años de caídas?

—Nuestra prioridad es continuar la senda iniciada por el Clúster y las propias empresas. En estos momentos estamos enfocados en generar una mayor capacidad de prescripción del material, porque toda esta estrategia de valorización no tiene sentido si arquitectos, promotores o constructores no aprecian lo que la piedra natural puede aportar, las ventajas de las que hablamos antes. Además, estamos trabajando con la marca «Granit Natural Design», que apadrinamos para reforzar la prescripción y la valorización del sector y de las empresas gallegas. Y también estamos desarrollando una nueva declaración ambiental de producto, ya que la vigente caduca el 31 de diciembre. Con las mejoras de eficiencia energética y productiva que estos últimos años han alcanzado las empresas, estimamos una mejora muy notable de la huella ambiental. Será un elemento competitivo de primer orden.

—El Clúster ha estrenado hace poco SmartGranito, una plataforma para detectar nuevas oportunidades en este momento de exportaciones a la baja. ¿Ha pasado lo peor?

—SmartGranito es una iniciativa consensuada con las necesidades empresariales. Queremos dar pistas sobre dónde se está vendiendo piedra natural y también sobre nuestros principales competidores, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, pero también ofreciendo información sobre precios y tendencias. En cuanto al ciclo actual, 2022 y 2023 fueron el culmen del sector en exportaciones y negocio tras la pandemia. Ahora estamos en otro ciclo, ligado a cuestiones geoeconómicas y políticas, barreras arancelarias, poco dinamismo constructor, tipos de interés y deuda. Las empresas se están adaptando de la forma más resiliente posible para que este ciclo nos permita salir reforzados, como ocurrió en la crisis de 2008. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos esperanzados? También.

—¿Pedirán finalmente ayudas extraordinarias a la Xunta?

—No. Por ahora trabajamos con el foco puesto en la colaboración que ya existe. La Administración gallega ha estado y está siempre con el sector; el mejor ejemplo es Stonegal. Y de momento el sector se está sintiendo arropado.