Gestamp invierte casi 17 millones en el norte de Portugal y la planta de O Porriño entra en la nueva plataforma de Balaídos

Movimientos importantes de la multinacional española Gestamp en sus instalaciones del noroeste de la península. La empresa consolida su posición a uno y otro lado de la raia, disparando las inversiones y cerrando nuevos contratos. En concreto, la firma destina 16,6 millones de euros para ampliar la factoría lusa de la localidad de Vila Nova de Cerveira, contando para ello con un fuerte apoyo del estado portugués. En lo que respecta a Gestamp Vigo, la factoría situada en O Porriño está comenzando nuevos proyectos con Renault y Volkswagen, que se suman a la carga de trabajo asegurada con las furgonetas K9. Sin embargo, la principal noticia es que ha logrado entrar en la nueva plataforma de Stellantis para los vehículos que producirá Balaídos, suministrando las defensas.

En lo que respecta a la parte gallega, en los últimos años la dirección de Gestamp Vigo, especializada en piezas estampadas, había planteado a los trabajadores una serie de modificaciones en el convenio colectivo para intentar acceder a más pedidos. Lo principal fue prorrogar tres años más el texto, con la idea de acceder así a un proyecto para Stellantis y otro para una marca diferente, de la que entonces no se dieron más detalles. En el verano de 2024 dirección y sindicatos pactaron congelar salarios, con pequeñas subidas de un 1% para el primer año y del 2,5% para los dos siguientes, además de otros cambios.

Tras ello, la factoría de la multinacional española pudo cerrar una serie de contratos, destacando el de los bumpers de la plataforma STLA Small de Stellantis Vigo, ahora renombrada como STLA One con el reciente nacimiento de esta base de ingeniería común y modular. Se trata de una de las piezas de estampación del chasis, sobre la que luego se montan los parachoques exteriores.

La principal carga de trabajo para los más de 300 trabajadores fijos de la planta (cerca de 400 sumando los eventuales) se encuentra en las diversas partes de estampación que producen para las furgonetas K9, que incluye incluso un pequeño turno de fin de semana. A ello se suman una serie de conjuntos pequeños que equipa el actual Peugeot 2008, pero con la nueva adjudicación (que la dirección trasladó este año a la plantilla) la planta participará con otro producto en la plataforma y futuro vehículo: la próxima generación del todocamino de la marca del león.

Por otro lado, la instalación porriñesa está arrancando ahora con un proyecto «multiplataforma» para los soportes del eje trasero de Volkswagen con destino a diversos países, incluidos Alemania o Portugal. Se trata de varias referencias para las marcas del grupo germano. De igual forma, también comenzarán con otro encargo para Renault y, en los próximos meses, otro para Jaguar, cuyo inicio se está retrasando (es una cuna delantera).

El plan para Portugal

En lo que se refiere a la factoría del norte de Portugal, la fuerte inversión del grupo tendrá lugar en Vila Nova de Cerveira, donde da empleo a unas 500 personas y trabaja con prensas que producen piezas más pequeñas que las de O Porriño. Citando fuentes de la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep), el medio Eco publicó que la empresa ganará capacidad para fabricar «nuevos componentes de alta y ultra alta resistencia mecánica» para vehículos eléctricos, contando para ello con un apoyo del Estado luso de 4,2 millones de euros.

El proyecto fue reconocido de «interés estratégico para la economía nacional o de una región determinada» y, por ello, se inscribe en el Régimen Contractual de Inversión (RCI) de Portugal. El borrador del contrato se aprobó el 6 de febrero, tras la solicitud presentada por la empresa, aprobada y publicada en el Diário da República (el BOE luso) este mismo mes.

El mismo medio recuerda que Gestamp ya había realizado una operación similar con la Aicep en el pasado. Fue para la planta de Oliveira de Azeméis, cerca de Aveiro: recibió 2,91 millones para una inversión de 20,64 millones de euros.