Las claves del tercer encuentro para elaborar un plan que reduzca el absentismo en Galicia

La Xunta y los agentes sociales continúan dando forma al futuro plan integral para reducir el absentismo y mejorar el bienestar en los centros de trabajo. El secretario xeral técnico de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Joaquín Macho, presidió este jueves la tercera reunión técnica del grupo creado para abordar esta cuestión, un encuentro en el que se analizaron nuevas medidas que podrían incorporarse a la estrategia autonómica.

El objetivo es sumar nuevas actuaciones a las que ya se están aplicando desde el ámbito sanitario gallego para agilizar la gestión y el control de las bajas laborales, siempre dentro de las competencias de la comunidad. La propuesta también pone el foco en el bienestar dentro de las empresas, la prevención de riesgos y la reducción de la siniestralidad, con la intención de disminuir las bajas evitables sin menoscabar los derechos de los trabajadores.

La reunión, celebrada en el marco de la Mesa do Diálogo Social de Galicia, contó con la participación de responsables de Recursos Humanos de distintas empresas gallegas. Los representantes empresariales expusieron la situación que viven en sus centros de trabajo y el impacto que las incapacidades temporales tienen sobre la actividad y los resultados económicos de sus compañías.

Este grupo de trabajo, que ya ha celebrado dos reuniones previas y volverá a reunirse en las próximas semanas, busca elaborar un diagnóstico sobre el bienestar laboral y las consecuencias del absentismo en Galicia. A partir de ese análisis, la Xunta pretende diseñar herramientas que permitan mejorar el funcionamiento del sistema, reducir las bajas evitables mediante una mayor prevención y una mejor salud laboral, minimizar el impacto económico del absentismo y atajar posibles abusos.

El Ejecutivo gallego sostiene que los trabajos desarrollados hasta ahora evidencian la necesidad de reforzar la responsabilidad social de las empresas y de prestar una mayor atención al bienestar emocional y organizativo de las plantillas. En ese sentido, considera imprescindible actuar sobre aspectos como las condiciones de trabajo, la motivación, el clima laboral y el rendimiento de los empleados.

La Xunta también justifica esta estrategia por el peso que el absentismo tiene sobre la economía gallega. Recuerda que Galicia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de jornadas de trabajo perdidas y sostiene que una aproximación a la media nacional permitiría elevar de forma significativa la productividad de las empresas y, en consecuencia, la del conjunto de la economía.