La octava edición de ViaExterior internacionaliza 19 empresas

En la octava edición del programa de internacionalización de la Zona Franca de Vigo, ViaExterior, 19 empresas gallegas de sectores productivos diferentes, como el biotecnológico, el agroalimentario, la moda y accesorios, servicios de consultoría e ingeniería o el mobiliario, disfrutaron de un acompañamiento integral y personalizado. Sus representantes se formaron durante los últimos siete meses.

La aceleradora del Consorcio ha permitido impulsar hacia los mercados internacionales a 160 compañías. El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, aseguró en el acto de clausura que ViaExterior se ha consolidado como un motor fundamental en la internacionalización de las empresas gallegas y una herramienta clave para afrontar con éxito los desafíos de cruzar las fronteras en sectores estratégicos.

Trece de las empresas que participaron son del área de Vigo, dos son de A Coruña, otras dos son de Santiago, una es de Ourense, otra es de Lugo y una última es de Marín. Los destinos más comunes de estas estrategias son países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, junto a mercados en expansión como Estados Unidos, México, Canadá y Marruecos.

Durante el programa, las empresas seleccionadas diseñaron en profundidad sus planes de internacionalización, abordando aspectos clave como la selección de mercados, la adecuación de su oferta a los estándares internacionales, la profesionalización de sus estrategias comerciales y el refuerzo de sus capacidades de negociación.

Muchas de ellas ya han definido sus rutas de entrada a nuevos mercados —a través de distribuidores, importadores o plataformas digitales— y han iniciado acciones concretas como la firma de nuevos acuerdos comerciales, la asistencia a ferias internacionales, el contacto con potenciales socios locales o la mejora de sus canales digitales y materiales promocionales.