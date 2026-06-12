Celebrities
Las Kardashian se lo pasan en grande en un megayate construido en Vigo
Las conocidas hermanas Kim y Khloé alquilaron el «Naia», construido en 2011 por Freire Shipyard, para la carrera de F1 en Mónaco
Las dos subieron fotos a bordo del barco en sus cuentas de Instagram, que suman 637 millones de seguidores entre ambas
El naval vigués lleva años abonado a la producción de barcos de lujo. No son los contratos más habituales, pero sí de los más relevantes, tanto por la gran carga de trabajo que dejan como por el prestigio que otorgan, situando más si cabe al sector en el escaparate mundial. Uno de los principales exponentes es Freire Shipyard, el astillero de la familia Freire que ha fabricado el megayate más grande jamás hecho en España, el Renaissance, y está ahora mismo construyendo el segundo en la lista, el proyecto Incognita. Antes fue el Naia, una unidad más pequeña, pero que cumple con los altos estándares que marca el nicho. Una porción del mercado exigente, sobre todo, por los exclusivos clientes que los usan. Y si no, que se lo digan a las hermanas Kardashian.
Según informó el medio especializado Boat, y compartió el propio Marcos Freire, uno de los dos hermanos que dirigen el astillero vigués, las conocidas hermanas Kim y Khloé Kardashian fueron vistas disfrutando a bordo del barco durante el Gran Premio de Mónaco de 2026, la reconocida carrera de F1 que tuvo lugar el fin de semana y en la que participaba la pareja de Kim Kardashian, Lewis Hamilton.
Las dos hermanas compartieron una serie de imágenes a bordo en sus redes sociales. Especialistas de la citada revista pudieron confirmar que se trata del yate de Freire, el barco de 73,6 metros de eslora por 13,2 de manga que nació bajo el nombre Pegaso. El cambio al Naia se dio cuando el buque regresó a Vigo para una serie de trabajos de mantenimiento y el reacondicionamiento de zonas interiores, sustituyendo el gran laboratorio del que disponía el Pegaso (para sus incursiones submarinas) por dos camarotes.
En las imágenes, Boat reconoció el Naia por el interior de madera, su gimnasio y el helipuerto al aire libre en la cubierta superior. Las dos también subieron fotos a bordo de una lancha auxiliar.
Con estas fotografías, el barco facturado por Freire ha sido exhibido ante los millones de personas que siguen a ambas celebrities en Instagram. En concreto, ante los 292 millones de seguidores que tiene Khloé y los 345 millones que tiene su hermana Kim.
Después del Naia, el megayate más grande hecho en Vigo es el Incognita, con 107 metros de eslora y en las fases finales de construcción. El mayor, en cambio, es el premiado y reconocido Renaissance, de 112 metros de eslora.
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