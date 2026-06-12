La cesta de la compra se dispara más de un 40% para los gallegos tras siete años de encarecimiento sin freno

No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar la época en la que los carros grandes de los supermercados —los que necesitan la monedita para arrancar— se llenaban hasta arriba de comida con apenas un centenar de euros. Hoy ese mismo dinero muchas veces no da ni para cubrir el pequeño hueco de los que van a dos ruedas, verticales, como las subidas que han experimentado los precios de los alimentos en Galicia, que encadenan siete años de alzas sin freno.

Van 83 meses seguidos, ni más ni menos. Desde junio de 2019 se han encarecido todos y cada uno de los productos presentes en las estanterías de los lineales. La cesta de la compra se ha disparado más de un 40% en este tiempo, en el que una pandemia y varias guerras —incluidas las de Ucrania, Gaza y ahora Irán— han trastocado la economía mundial y hecho estragos en la capacidad adquisitiva de los hogares.

Todo es más caro, especialmente lo más básico, los bienes de primera necesidad; el pan que llevarse a la boca. Lo han ratificado de nuevo este viernes los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), relativos al pasado mayo. La inflación de la comunidad escala al 3,5% interanual, tres décimas por encima de la media española, que quedó en el 3,2%. Pero lo realmente preocupante de esta tasa es que duplica la de mayo de 2025, cuando se situaba en el 1,7%.

Un hambre voraz, la de los precios, que engulle con fuerza a los alimentos. Solo en el último año, la carne de vacuno se ha encarecido casi un 22%, los huevos un 14% y el pescado un 11%. Son las partidas que más han notado el nuevo rally que parece, de nuevo, avecinarse como consecuencia del conflicto de Oriente Medio y el repunte de la energía —un 7,6% más cara ya para los gallegos— por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Porque si el petróleo sube, también lo hacen el gasóleo, los piensos, los gastos de la ganadería, la factura de la flota pesquera... hasta llegar a los números que marcan las etiquetas de las grandes superficies.

Ello ha hecho que, en Galicia, la cesta de la compra sea un 3,4% más costosa que hace solo 12 meses, frente al alza del 2,2% que maneja España. Pero llama la atención la situación de las provincias del sur de la comunidad, con aumentos del 4,1% en Ourense y del 4,4% en Pontevedra. La pontevedresa es, de hecho, la provincia en la que más ha subido lo que cuesta llenar el carro. En el extremo contrario están Teruel (+0,5%), Huelva (+0,7%) o Zamora (+0,9%), las que mejor contienen la espiral inflacionaria.

El pan, la carne de vacuno, la de cerdo y la de ave, así como los crustáceos, moluscos y preparados de pescado, y el agua mineral, los refrescos y los zumos, afrontan su mayor nivel de precios en Galicia desde que existen registros, con los índices más altos. En los últimos siete años de subidas ininterrumpidas, los huevos han sido el alimento que más se ha encarecido —más del doble, casi un 103%—, y después están la ternera (+78,5%), el cordero (+73%), la fruta fresca (+51,4%), las legumbres y hortalizas (+49,1%), y las partidas de aceite y la de café, cacao e infusiones (+48,3% ambas).

Más allá de la cesta de la compra, el transporte es el grupo que afronta la mayor subida interanual en la comunidad (+7,5%), prácticamente en línea con España. Completan el top 3 los seguros y servicios financieros, con un alza del 5%, y los restaurantes y servicios de alojamiento, cuyas tarifas aumentaron un 4%.