Una reforma tras 13 años
Las aerolíneas ven avaladas en Bruselas las tarifas por equipaje de mano: "Es legal cobrar menos a quien viaje solo con un bulto"
La patronal aérea argumenta que obligar a incluir la maleta de cabina en la tarifa básica iría contra la normativa comunitaria
El sector aéreo ve en el último acuerdo europeo un espaldarazo a su modelo tarifario. Las aerolíneas consideran que el nuevo texto consensuado entre el Consejo y la Eurocámara sobre los derechos de pasajeros avala la posibilidad de ofrecer tarifas diferenciadas en función del equipaje de mano.
Así lo ha manifestado este viernes la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal que agrupa a más de 70 compañías aéreas y representa cerca del 85% del tráfico aéreo en España. La reforma ha salido adelante tras más de una década de negociaciones y bloqueos en bruselas, aunque aún queda pendiente de la ratificación del comité de conciliación del Parlamento Europeo el próximo lunes.
“Es perfectamente legal ofrecer una tarifa más barata a aquellos pasajeros que solamente llevan un bulto de mano, frente a lo defendido por el Ministerio de Consumo”, han manifestado desde la asociación.
ALA sostiene, además, que obligar a incluir la maleta de cabina tipo trolley en la tarifa básica iría en contra de la normativa comunitaria sobre servicios opcionales. Según la patronal, esta establece que estos deben ser elegidos por el cliente mediante un sistema “opt-in” y no incorporarse por defecto.
Aunque el nuevo acuerdo mantiene el derecho a reclamar compensaciones por retrasos a partir de las tres horas y preserva las indemnizaciones de entre 250 y 600 euros, no garantiza el embarque gratuito con una maleta de mano en la cabina. El último texto sí reconoce el derecho a viajar sin coste adicional con un bulto personal siempre y cuando quepa baje el asiento.
Además, establece que el precio ofertado deberá incluir por defecto la maleta de cabina tipo trolley, mientras que los pasajeros que opten por viajar sin ella podrán recibir un descuento en el momento de compra.
España y Letonia han sido los únicos Estados miembros que han votado en contra de la reforma, mientras que Finlandia y Austria se abstuvieron. La nueva normativa ahora pasará por el comité de conciliación del Parlamento Europeo, que aún podrá rechazar el documento.
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