Los accidentes laborales mortales se redujeron un 40% en Galicia en el último año

La siniestralidad laboral en Galicia dejó entre enero y abril un dato significativo: los accidentes mortales ocurridos durante la jornada de trabajo pasaron de 21 a 13 en la comparación interanual, según los registros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que supone ocho fallecidos menos y una caída del 38,1%. Si se les suman los siniestros in itinere, es decir, desplazamientos al o desde el lugar de trabajo al domicilio habitual, las muertes bajan de 23 a 14 (-39,1%).

En conjunto, sin embargo, los accidentes con baja en jornada aumentaron ligeramente, situación que pone en alerta a los sindicatos. Galicia pasó de 8.284 a 8.375 siniestros, un incremento de 91 casos (+1,1%). El aumento se concentra en los leves, que crecieron de 8.140 a 8.251 (+1,4%), mientras que los graves descendieron de 123 a 111 (-9,8%) y los mortales bajaron de 21 a 13 (-38,1%).

Los accidentes in itinere muestran una evolución distinta. En Galicia, aumentaron de 956 a 1.019 (+6,6%), impulsados por el crecimiento de los leves (934 a 1.004; +7,5%). En cambio, los graves descendieron de 20 a 14 (-30%) y los mortales pasaron de 2 a 1 (-50%). A Coruña elevó sus accidentes de desplazamiento de 414 a 425 (+2,7%), Lugo de 69 a 81 (+17,4%), Ourense de 73 a 76 (+4,1%) y Pontevedra de 400 a 437 (+9,3%).

Galicia contabiliza entre enero y abril 9.394 accidentes con baja (8.375 en jornada y 1.019 in itinere), frente a 9.240 del mismo periodo del año anterior: un incremento del 1,7%. Sin embargo, los accidentes graves, sumando jornada e in itinere, pasan de 143 a 125 (-12,6%), mientras que las muertes descienden de 23 a 14.

El reparto por actividad económica muestra que la industria manufacturera concentra el mayor número de accidentes con baja en Galicia, con 2.087 casos, seguida del transporte y almacenamiento (1.239) y la hostelería (1.007). También destacan las actividades administrativas y servicios auxiliares (787) y las actividades de edición, radiodifusión y producción de contenidos (647).

Alberto Gonçalvez, secretario comarcal de la CIG en Vigo, sostiene que la prioridad debe ser «acabar coa precariedade». Denuncia que muchos trabajadores desempeñan su labor en condiciones penosas y no presentan quejas por miedo a represalias, mientras que las empresas no ponen los medios necesarios para garantizar la seguridad. Además, critica que tanto la Xunta como la Inspección de Trabajo «non fan o seu traballo» y asegura que existen denuncias que no son atendidas.

Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de CC OO Galicia, reparte la responsabilidad entre las empresas y la Administración. Afirma que los sindicatos llevan años reclamando una mayor inversión en prevención de riesgos laborales, pero denuncia que las compañías «escatiman moito» en este ámbito. También reclama una Inspección de Trabajo «potente», dotada de los recursos necesarios para actuar de forma preventiva mediante visitas constantes a los centros de trabajo.

Cristian González, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Vigo, anota que una de las causas del problema está en la organización del trabajo. Explica que los ritmos de producción han aumentado y que las tareas son cada vez más repetitivas, lo que incrementa el riesgo de lesiones. A su juicio, las empresas deberían implantar un plan de movilidad interna que permita a trabajadores cambiar de puesto y funciones.