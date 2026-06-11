Visto para sentencia el juicio de la auxiliar del naval Ibercisa contra directivos de Naust Marine por «robo» de planos de maquinaria

La sociedad Naust Marine Spain fue constituida en el mes de noviembre de 2017; el 91% del capital social pertenecía a Naust Marine EHF, grupo islandés con base en Hafnarfjörður. Entre los primeros nombramientos, en calidad de apoderado y consejero, respectivamente, estaban Ramón Carreira y Estebo Fernández. El primero había sido gerente de la auxiliar viguesa del naval Ibercisa Deck Machinery, mientras que el segundo había sido subdirector técnico de la misma compañía. Naust Marine e Ibercisa están especializadas en el mismo mercado, el de maquinillas de cubierta para buques, de modo que son competencia directa.

Este jueves se celebró en Vigo un juicio a instancias de Ibercisa por un presunto delito de revelación de secretos, con Carreira y Fernández como acusados, además de dos directivos islandeses de Naust —Helgi Kristjánsson y Bjarni Pór Gunnlaugsson, que son también accionistas— y la propia compañía extranjera. La empresa viguesa sostiene que sus extrabajadores sustrajeron «documentos, planos en tres dimensiones y archivos en soporte físico e informático» con «deslealtad», «con el fin de aprovecharse de los datos y de utilizarlos en provecho propio y comercializar con ellos, cediendo y trasmitiendo parte de esa información y documentos» a Naust Islandia. Y que, con esos manejos, han sacado al mercado «productos que son copia» de los desarrollados internamente por Ibercisa.

Carreira y Fernández, en la sala del juzgado vigués / FdV

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, consideraba que «los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna», que «no se aprecian circunstancias modificativas de la responsabilidad penal» y pidió la absolución. «El fiscal nunca vio caso, crearon esto desde el principio para no pagarme la indemnización después de haberme echado», ha apuntado el propio Carreira a preguntas de FARO, que sitúa el importe por encima de los 200.000 euros. La representación legal de Ibercisa, por contra, ha sostenido que hubo un «robo de los planos de la máquina de arrastre independiente (MAI)», y recordó que Carreira fue despedido de forma disciplinaria en octubre de 2017, un mes antes de la constitución de Naust Marine Spain. Estebo Fernández abandonó Ibercisa por su cuenta.

Testimonio

Uno de los testigos que prestó declaración fue el actual director general de Ibercisa, Roberto Rodríguez Orro, quien relató que fue un correo electrónico de Fernández lo que sacó a la luz la presunta práctica ilegal. En ese mail, dirigido a Naust Marine EHF pero recibido también por Orro, adjuntó «planos muy detallados» de la MAI, «claramente copiados» a los diseñados en Vigo. El máximo directivo a día de hoy en la auxiliar viguesa ahondó en que no habían formulado una acusación «por copiar. Los chinos nos copian todos los días, otra cosa es que nos roben los planos». «La competencia existirá siempre», ha replicado Carreira a este periódico, quien insiste en que no tenía ningún acuerdo de confidencialidad. A su juicio, la querella trató de «parar nuestro futuro profesional».

En aquellos planos también, y de nuevo según la querella, se apreciaba una copia de elementos como el freno de cinta, cilintro neumático, carreteles, el estibador electrónico o el reductor. «Además de la apropiación de información secreta esencial para la actividad profesional, los acusados convencieron a otros empleados de Ibercisa para que extinguieran su relación laboral con ésta ofreciéndoles contratos de trabajo en una nueva empresa [en referencia a Naust Marine Spain], constituida de manera simultánea a la perpetración de los hechos, para conseguir [...] desarrollar y fabricar ilegalmente una réplica de la reseñada máquina». La querella interesaba para los acusados penas de tres años de prisión; a Naust Marine EHF, «la pena de multa de dos años (o del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si fuese mayor) a razón de 100 € día».

Fiscalía solicitó la absolución.