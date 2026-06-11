La red de agentes financieros de Abanca duplica el volumen de negocio gestionado tras su refuerzo en asesoramiento patrimonial

El equipo de Abanca Agentes Financieros se reunió este jueves en Vigo para analizar la evolución del negocio gestionado y los retos para los próximos años. Es uno de los canales que ganó más protagonismo en la estrategia de la principal operadora bancaria de Galicia dentro del área patrimonial. En el encuentro estuvo el consejero delegado, Francisco Botas, que reafirmó el papel que los 37 profesionales integrados en la red juegan para la entidad. «Una pieza indispensable en el modelo omnicanal del banco y está perfectamente alineada con nuestra estrategia de crecimiento diversificado», alabó.

Abanca Agentes Financieros inició su actividad en 2021 «como una plataforma complementaria al resto de redes del banco». Puso el foco en el asesoramiento especializado a clientes con patrimonios medio y altos «a través de un modelo diferencial que prima la calidad del servicio». El refuerzo de esta parte de la actividad en los últimos tres años permitió duplicar el volumen de negocio gestionado. El 73% son recursos fuera de balance, como fondos de inversión, seguros o planes de pensiones.

El equipo cuenta, según señala el grupo presidido por Juan Carlos Escotet, con «una dilatada experiencia en asesoramiento patrimonial y banca privada» y orientación al cliente y aportación «de negocio de alto valor añadido». El refuerzo fue especialmente importante a lo largo de 2025. Abanca fue una de las tres entidades financieras que incorporó más agentes especializados en asesoramiento patrimonial en España.

La oferta del canal agencial incluye «una alta gama de soluciones de inversión, ahorro y aseguramiento, así como productos y servicios patrimoniales exclusivos» de las divisiones Abanca Personal y Abanca Privada. Cuenta con el apoyo del resto de canales del banco y los clientes pueden acceder también a través de su agente al catálogo de productos y servicios del banco y al resto de sus canales de atención, «lo que les permite recibir una respuesta integral a todas sus necesidades financieras a través de un modelo omnicanal».