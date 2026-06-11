Nueva Pescanova cierra la compra del arrastrero «Olupale»: será equipado y testado antes de trasladarse a Namibia

Está hecho: Nueva Pescanova acaba de incorporar formalmente a su flota un nuevo pesquero. Y, aunque no se trata de un contrato propio, y como avanzó FARO en primicia, está sin estrenar. Se trata del arrastrero Olupale, construido por Grupo Armón y entregado a comienzos de 2020 para la sociedad mixta namibia Seaflower Whitefish Corporation, participada en un 51% por la namibia National Fishing Corporation (Fishcor) y otro 49% por Copemar. El acuerdo de compraventa entre Mar de Arbo SL y la multinacional de Chapela se firmó esta misma mañana, según pudo saber FARO.

Entrará en servicio previsiblemente a final de año, pero el pesquero será sometido antes a un proceso de adecuación, equipamiento y pertrechamiento, y también realizará pruebas de mar antes de partir al caladero africano. Se integrará en la flota de la filial NovaNam.

El Olupale tiene cerca de 60 metros de eslora, con 12,65 metros de manga y capacidad de bodega de 900 metros cúbicos. Fue diseñado y habilitado para acoger a hasta 66 personas a bordo y dotado con un parque de pesca de última generación de la auxiliar viguesa Josmar. Se dedicará a la captura y procesado a bordo de merluza, una de las especies principales del caladero namibio y de la filial NovaNam, y alcanzará previsiblemente las 2.500 toneladas anuales de producto. Teniendo en cuenta las últimas incorporaciones de nueva construcción a aguas namibias, será el pesquero más moderno de los que están hoy operativos. Los últimos barcos contratados por Nueva Pescanova fueron las unidades Lalandii 1, Novanam One, Novanam Two (para Namibia), Ponta Matirre, Ponta Timbue y Ponta Macalonga (Mozambique), asignados a Armón por 42,5 millones.

Esta unidad reemplazará al histórico y vetusto Mar del Cabo, entregado en el año 1966 a Casa MAR por Astilleros y Construcciones (Ascon). Hace un año, durante trabajos periódicos de acondicionamiento en el syncrolift de Walvis Bay, un incendio destrozó su sala de máquinas y otros compartimentos internos; se acabó ahí su historia operativa. Tenía 76 metros de eslora y capacidad para 700 toneladas de pescado congelado, con motor propulsor Barreras-Werkspoor.

Litigio

Como también desveló este periódico, el Tribunal Superior de Namibia dio la razón a Copemar en un litigio contra Fishcor, que no había devuelto los 51 millones de dólares namibios (2,7 millones de euros) que Copemar había adelantado, en su nombre, al astillero asturiano. El Olupale, propiedad de la mercantil de Canarias Mar de Arbo, pasaría a manos de la sociedad Venatici Europe, que fue la que adquirió la deuda que se había contraído con Abanca.

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Copemar llegó a evaluar la posibilidad de alargar este pesquero para reemplazar al malogrado Baffin Bay, arrasado tras un incendio en Vigo y en el que participaba a través de su joint venture malvina. Finalmente mandó construir el Hadassa Bay, estrenado en febrero del año pasado.