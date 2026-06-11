El derecho a la vivienda se convierte en un lujo: solo el 4,7% de las hipotecas en Galicia son de menores de 35 años

La tasa de emancipación cerró el pasado 2025 otra vez a la baja y se sitúa ya en la cifra más baja de la historia. Solo el 14,5% de los españoles de 16 a 29 años, poco más de un millón, vive por su cuenta. La edad estimada para salir del hogar paterno alcanza ya los 30,2 años. Dar el salto «resulta económicamente inviable» para muchos en esta parte de la población, «incluso teniendo empleo», advierte el Consejo de la Juventud. «Este contexto evidencia que el problema del colectivo ya no reside únicamente en las dificultades para acceder al mercado laboral —añade el organismo en un reciente análisis de la situación—, sino que el propio coste de la vivienda absorbe una parte desproporcionada de los ingresos y deteriora directamente las condiciones de vida».

Más entre los que están de alquiler. Prácticamente la mitad sufre un sobreendeudamiento. El desembolso agota más del 30% de sus ingresos y el riesgo de pobreza entre ellos se dispara al 43%. «La situación contrasta con la de quienes acceden a una vivienda en propiedad con hipoteca, donde el riesgo de pobreza apenas varía tras afrontar el gasto residencial», señala el Consejo de la Juventud. Pero, ¿quién consigue firmar una?

Muy pocos en Galicia. De los 175.780 hogares en la comunidad con un crédito para la adquisición de un piso o una casa durante el pasado año, el 4,7% tenía menos de 35 años. Alrededor de 8.300, según los datos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE). La banca financia ahora mismo alrededor del 74% del coste, lo que obliga a dar cerca de 35.000 euros para hacerse con una vivienda de 137.000 euros. La entrada se convierte en un obstáculo insalvable para los gallegos en esa franja de edad. El salario bruto entre los menores de 30 años en la comunidad ronda los 1.578 euros y sube a 2.063, incluidas pagas extras, entre los 30 y los 34 años.

Aunque hoy parezca un sueño, la adquisición con un préstamo fue la principal vía de acceso a la vivienda de los jóvenes en Galicia hace no mucho. En 2010. Ese año, había 93.500 hogares con todos los miembros por debajo de los 35 años. Prácticamente el 40% iba camino de la propiedad con una hipoteca. El 9,7% ya eran dueños. El 21% residía en una casa cedida; y el 29% vivía de alquiler. Una distribución que nada tiene que ver con la actual.

El 14,2% de los casi 58.000 hogares de menores de 35 años en 2025 afrontaba una hipoteca. El 14,6% ya eran dueños del inmueble; el 19,8% lo tenían cedido; y más de la mitad, el 51,4% (29.800) eran arrendatarios, los más expuestos a la vorágine del mercado inmobiliario. El coste mensual medio alcanzó los 605,8 euros en marzo, como recoge el último balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Desde 2015, cuando arrancó la espiral alcista, los alquileres en la comunidad acumulan un alza del 67%.

Más ingresos

La formalización de nuevos créditos para la compra de vivienda se concentra en los hogares con mayores ingresos. En ocho de cada diez hogares que estaban pagando una hipoteca el ejercicio pasado entraban más de 2.000 euros al mes. El 17,4% ganaba entre 1.000 y 2.000 euros; el 1,9% se mueve entre los 600 y los 1.000 euros; y el 1% no pasaba de 600. Entre los 185.760 hogares con alquiler, el peso de aquellos que ingresan más de 2.000 euros al mes merma hasta el 50%.

El 37,8% de los hogares gallegos asegura que los costes de la vivienda suponen una carga pesada para la economía doméstica, incluidos los recibos de luz, gas, telefonía, internet y los gastos de mantenimiento. Entre los que están hipotecados, el porcentaje escala hasta el 43% y en los de alquiler se eleva al 52,6%.