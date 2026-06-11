Denso Vigo plantea un nuevo convenio que combina pequeñas subidas de 1,75% al 2,75% con pagas anuales no consolidables

El proveedor de automoción Denso Vigo ha iniciado negociaciones con los sindicatos para renovar el convenio colectivo. Las conversaciones están en su punto inicial, pero ya se han conformado las plataformas de cada una de las centrales y, sobre todo, la de la parte empresarial. La dirección plantea una serie de modificaciones en el texto de cara a los próximos tres años (hasta 2028) y en el plano salarial propone unas pequeñas subidas de entre el 1,75% y el 2,75% combinadas con unas pagas anuales no consolidables. Una idea que está muy lejos de lo que buscan los sindicatos para los 330 trabajadores de la planta.

Denso Sistemas Térmicos España es uno de los principales proveedores del sector en la comarca. La fábrica del grupo nipón celebró el año pasado sus 20 años en el área en un momento crítico de su historia, sobre todo con su principal cliente, Stellantis Vigo. Como informó este medio, la fábrica del polígono de Valladares fue una de las primeras que se quedó fuera de la futura plataforma industrial de Balaídos, que entonces era la STLA Small, reformulada ahora en la nueva STLA One. Entonces la firma decidió que el futuro Peugeot 2008 llevase climatizadores fabricados en otro lugar.

La decisión de 2024 supuso su severo golpe, pero con el paso de los meses Denso logró darle la vuelta a la situación. Por un lado, logrando participar en nuevos proyectos de Renault, como el Twingo eléctrico y la gama de furgonetas Flexis. Por otro, reenganchándose a la nueva plataforma de Balaídos, pero con otro producto: bombas de calor (heat pump), produciendo por primera vez este componente para las plantas de Stellantis Vigo y Figueruelas (Zaragoza).

Con esta situación como telón de fondo, dirección y sindicatos iniciaron las conversaciones para el nuevo convenio de los años 2026, 2027 y 2028. Tras las primeras reuniones y la constitución de la mesa negociadora el mes pasado, la dirección plasmó las cifras de 2025 y puso encima de la mesa sus propuestas. Sobre lo primero, informó que la planta cerró el pasado curso con 168,8 millones de euros en ventas, un 26% más de lo previsto, y un 16% más de producción. Sobre lo segundo, fijó las subidas planteadas en materia salarial en un 1,75% para el primer año, 2% el segundo y 2,75% el tercero. Todo ello combinado con unas primas anuales no consolidables de 200, 300 y 400 euros, respectivamente.

Sobre las pagas, la empresa plantea que estarán condicionadas por la presencialidad (se descontarían períodos de baja) y por indicadores generales como puede ser el número de incidentes con clientes. Además, apuesta por actualizar el sistema sancionador interno: pasa de regularse en función de si es la primera o segunda infracción (llegando a suspensión de empleo y sueldo durante 70 días o despido) a establecer faltas leves, graves o muy graves. Salvo la primera, se incluye suspensión de empleo y sueldo (de 30 o 60 días, respectivamente) y se suma la opción del despido en la última.

Las conversaciones entran en un momento tenso, con los sindicatos contrariados por la propuesta inicial de la dirección y con tres reuniones canceladas hasta la fecha, incluida la que se preveía este jueves.