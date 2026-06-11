La compraventa de vivienda en Galicia registra una caída superior al 16% interanual

La compraventa de viviendas en Galicia sufrió un frenazo en el primer trimestre de 2026, con un total de 6.068 operaciones, lo que supone un descenso interanual del 16,6% respecto a las 7.279 registradas en el mismo periodo de 2025. Así lo reflejan los datos provisionales recién publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Pontevedra, el principal mercado residencial de la comunidad, pasó de 3.109 a 2.514 transacciones, mientras que A Coruña descendió de 1.040 a 977 operaciones. También retrocedieron Lugo, de 865 a 767, y Ourense, de 2.265 a 1.810 compraventas. Siguen destacando las de segunda mano.

El ajuste es especialmente intenso en las principales ciudades gallegas. Vigo encabeza la caída, con 553 operaciones de compraventa frente a las 782 contabilizadas un año antes, lo que representa un desplome del 29,3%. Le sigue Ourense, donde las transacciones de viviendas bajaron de 341 a 257, un 24,6% menos. También registran descensos significativos A Coruña, con una caída del 20,9% (de 636 a 503 operaciones), y Ferrol, con un retroceso del 27,1%, al pasar de 314 a 229 firmas de compraventa. Lugo experimentó un descenso más moderado, del 9%, al igual que Santiago de Compostela (7,1%) y Pontevedra (12,1%).

La contracción de la actividad viene acompañada de un incremento continuo de los precios. El valor medio de las transacciones de vivienda libre en Galicia alcanzó los 156.036 euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 141.485 euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. La evolución confirma que la reducción del número de operaciones no está acompañada de una corrección de precios, sino que el mercado sigue mostrando tensiones derivadas de la escasez de oferta y de la elevada demanda en determinadas zonas urbanas, reflexión que esbozan los expertos.

La subida del valor medio se concentra especialmente en la vivienda usada. En las operaciones de segunda mano, se situó en 153.119 euros, un 12,2% más que los 136.515 euros registrados un año antes, es decir, en el primer trimestre de 2025. En contraste, la vivienda nueva experimentó una ligera corrección: el importe medio descendió de 200.736 a 198.817 euros, una caída cercana al 1%. De este modo, mientras la obra nueva muestra síntomas de estabilización tras los fuertes incrementos de los últimos años, el mercado de segunda mano continúa siendo el principal motor de la revalorización residencial en Galicia.

Capacidad financiera

La caída de la compraventa no responde a una falta de interés por adquirir vivienda, sino a un agotamiento de la capacidad financiera de los compradores. Así lo explica Emilio García, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), quien considera que el mercado ha alcanzado un punto en el que «los precios ya están bastante altos» y muchas familias han llegado al «límite de liquidez» que pueden asumir. Indica que, aunque la demanda sigue siendo elevada, ya no existe la sensación de urgencia que dominó el mercado en los últimos años. «La compra ya no es tan rápida como era antes», señala.

Traslada que una parte de los potenciales compradores ha quedado fuera del mercado por la escalada de precios y el incremento del importe de las hipotecas necesarias para acceder a una vivienda (1.571 euros el metro cuadrado, según Idealista). A juicio del representante del sector inmobiliario gallego, esta situación está estrechamente vinculada al encarecimiento de la financiación. El aumento continuado de los precios obliga a disponer de ingresos cada vez más elevados para afrontar las cuotas hipotecarias, lo que reduce el número de operaciones pese a que la demanda potencial continúa existiendo.

Respecto a las posibles soluciones, el presidente de Agalin apunta a la insuficiente producción de vivienda nueva y a las dificultades que afronta actualmente la promoción inmobiliaria. Según explica, los elevados costes de construcción, la escasez de mano de obra cualificada, la lentitud en la concesión de licencias y las mayores exigencias de financiación por parte de los bancos están limitando el desarrollo de nuevos proyectos. «Es difícil que bajen los precios y no hay la construcción necesaria», resume. La Administración apuesta por opciones de protección e intentar sacar al mercado propiedades vacías.

García recuerda que España construye actualmente entre 120.000 y 170.000 viviendas al año, muy lejos de las más de 700.000 que se levantaban antes de la crisis financiera, mientras la demanda acumulada supera ampliamente el millón de viviendas, un desequilibrio que, en su opinión, seguirá presionando los precios al alza durante los próximos años. Como publicó FARO esta semana, solo el 4,7% de las hipotecas en Galicia son de menores de 35 años. La imposibilidad de dar una entrada y asumir el encarecimiento de los pisos aleja la compra como primera opción de los jóvenes. Su opción para emanciparse: alquilar.

El mercado de arrendamiento pinta tan feo como el de venta, sobre todo, en las ciudades: Vigo y A Coruña en especial. Según el Observatorio da Vivenda de Galicia, con datos hasta abril, el precio medio de los contratos firmados este año ascendió a casi 600 euros, lejos de los 450 de 2021. La tendencia al alza es común en todas las ciudades de España. A nivel nacional, la compraventa de viviendas cayó un 11,3% interanual en el primer trimestre, hasta las 163.322 operaciones. La cifra supone 20.718 transacciones menos que entre enero y marzo de 2025.