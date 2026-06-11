El Banco Mundial reduce al 2,5% el crecimiento mundial por la guerra de Irán, su ritmo más bajo desde la pandemia

El Banco Mundial ha rebajado hasta el 2,5% su previsión de crecimiento de la economía global para este año, una décima menos que en su estimación anterior, por el impacto de la guerra contra Irán y las tensiones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz. La cifra supone el ritmo de avance más bajo desde el estallido de la pandemia, si se excluyen las recesiones mundiales de 2009 y 2020.

En su informe de Perspectivas Económicas Globales, publicado este jueves, el organismo advierte de que las economías emergentes y los países de bajos ingresos serán los más afectados por el deterioro del escenario internacional. El conflicto en Oriente Medio ha agravado las interrupciones en el comercio energético, ha elevado los costes del transporte marítimo y ha obligado a las cadenas de suministro a buscar rutas alternativas.

El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue provocando fuertes alteraciones en los flujos de hidrocarburos, con un impacto directo en los precios de la energía. A esta presión se suma la caída de las exportaciones de fertilizantes, que amenaza con encarecer la producción agrícola y alimentar nuevas tensiones inflacionarias.

El economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, señaló en rueda de prensa que la economía internacional afronta un nuevo golpe tras varios años marcados por crisis sucesivas, desde la pandemia y la guerra comercial hasta la invasión rusa de Ucrania.

“Esta vez nos enfrentamos al mayor choque de oferta en más de 50 años. Como saben, los precios del petróleo han subido en más de un tercio desde febrero, los del gas natural licuado han aumentado un 40% y los de los fertilizantes, un 50%”, afirmó Gill.

Según las nuevas estimaciones del organismo, los precios de las materias primas aumentarán un 22% este año, frente al descenso del 7% que había previsto en enero. El Banco Mundial calcula además que el barril de Brent alcanzará un precio medio de 94 dólares en 2026.

Por grupos de países, las economías avanzadas crecerán un 1,5% este año, mientras que las economías emergentes y en desarrollo avanzarán un 3,6%, aunque estas últimas sufren el mayor recorte respecto a las previsiones anteriores.

La región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán será una de las más golpeadas por el nuevo escenario. El Banco Mundial prevé para esta zona una expansión del 1,6%, lo que supone 2,7 puntos porcentuales menos de lo calculado antes del conflicto.

El informe también advierte de que, a finales de 2026, una cuarta parte de las economías en desarrollo, un tercio de los países de bajos ingresos y la mitad de las economías frágiles o afectadas por conflictos serán más pobres que en 2019.

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Pese al deterioro de las previsiones y al menor ritmo de crecimiento desde la pandemia, el Banco Mundial contempla una posible recuperación de la economía global entre 2027 y 2028, siempre que el suministro energético y comercial empiece a normalizarse durante la segunda mitad de este año.