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Alianza de la industria de la defensa española para el gran caza europeo del futuro

Airbus Defence and Space, GMV, Grupo Oesía, Indra Group, ITP Aero y Sener se unen tras el fracaso del FCAS

Expresan preocupación respecto al asunto, así como la «necesidad de avanzar» en decisiones sobre la continuidad o evolución del programa

La firma de los representantes de Airbus Defence and Space, GMV, Grupo Oesía, Indra Group, ITP Aero y Sener.

La firma de los representantes de Airbus Defence and Space, GMV, Grupo Oesía, Indra Group, ITP Aero y Sener. / Indra

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R. V.

Vigo

Las empresas de defensa española se han dado la mano «por la seguridad europea» firmando una declaración conjunta de compromiso tras la caída del proyecto FCAS, siglas en inglés para Futuro Sistema Aéreo de Combate. Los representantes de Airbus Defence and Space, GMV, Grupo Oesía, Indra Group, ITP Aero y Sener rubricaron su unión ante este «proyecto europeo de referencia» resaltando así su apoyo «a España y a Europa ante la posible reconfiguración del programa» y un avión de combate de sexta generación.

La firma tuvo lugar en la sede de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, y el documento recoge la postura común que expresa la necesidad de avanzar en decisiones sobre la continuidad o evolución del programa NGWS, el sistema de combate de nueva generación.

«Junto al resto de empresas del ecosistema nacional y europeo, consideramos que nos encontramos en una posición óptima para continuar impulsando el desarrollo o evolución de un NGWS, con el objetivo de propiciar una entrada en servicio en torno al año 2040», han indicado, añadiendo que disponen de las capacidades necesarias para diseñar, desarrollar, integrar, ensayar, producir, mantener y apoyar la operación concebida bajo un enfoque de Sistema de Sistemas.

En este sentido, las empresas han destacado que en colaboración con otros socios industriales, así como con startups innovadoras, están «preparados para desarrollar e implementar el NGWS de manera soberana, eficiente y orientada a objetivos a lo largo de todo su ciclo de vida manteniendo o incrementando el nivel de participación alcanzado en el, hasta ahora, programa trinacional».

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Asimismo, han expresado su creciente preocupación respecto al asunto, así como la «necesidad de avanzar» en decisiones sobre la continuidad o evolución del programa. Al hilo, la industria ha querido reafirmar «su compromiso» con el FCAS, aclarando que el mencionado documento «no pretende sustituir ni fragmentar dicha cooperación, sino contribuir de manera constructiva a evitar escenarios de parálisis prolongada que perjudiquen al programa».

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