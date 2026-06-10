Sogarpo destaca el «ímpetu inversor de las empresas» en contraste con el escenario global

El presidente de Sogarpo (Sociedad de Garantía Recíproca de Pontevedra y Ourense), Artur Yuste, puso en valor que, en 2025 y en la primera mitad de 2026, «la gran característica del sector es la estabilidad, a pesar de que representa un fuerte contraste con el escenario global», marcado por las tensiones geopolíticas, comerciales y económicas. Indicó que «existe inyección de producto público e ímpetu inversor desde las empresas y está en auge la demanda de financiación», por lo que «se mantienen las buenas condiciones para que perdure el crecimiento de actividad».

Hizo esta reflexión en la junta general ordinaria de la entidad, celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), en Vigo, en la que, además, reconoció los esfuerzos de las empresas, el propio sector financiero y la Administración, que cobra especial relevancia. Las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) generaron 54,6 millones en importe avalado y 63,1 millones en inversión inducida, más del 70% de todo el volumen de la sociedad. El número de avales concedido con producto de la Xunta aumentó un 9,5% en comparación con 2024.

Sogarpo, según informó la entidad en una nota de prensa, superó el año pasado las 800 formalizaciones de avales, por valor de 70,8 millones, y su intermediación financiera propició una inversión inducida de 89,1 millones. Esta operativa del ejercicio aportó estabilidad en sus empleos a 8.679 trabajadores de casi 700 empresas. Todas las magnitudes crecieron entre el 1 y el 5% en la comparativa interanual. De esta forma, el riesgo vivo (avales en vigor) de Sogarpo se impulsó hasta 217,9 millones, un 13% más que al cierre de 2024 (192,8 millones).

La sociedad subraya que, en solo cuatro años, el importe avalado creció un 109,4%, desde 33,8 millones en 2021 hasta 70,8 millones a cierre de 2025, mientras que la inversión generada aumentó un 113,5%, al pasar de 41,7 a 89,1 millones. Los 4.020 avales que conformaban a 31 de diciembre de 2025 su riesgo vivo representan un volumen de 218 millones de euros y una inversión inducida de 352,4 millones. Como beneficio laboral más directo, los avales en vigor han permitido consolidar 26.150 empleos en 2.552 empresas, con aumentos del 11,2% y del 6%, respectivamente, en comparación con el cierre de 2024.