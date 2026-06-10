La Pepita Burger busca camareros, cocineros y personal de apoyo en sala para sus restaurantes este verano y acelera su plan de expansión

La Pepita Burger Bar acaba de lanzar su campaña de refuerzo de plantilla para el verano. La cadena de restaurantes de hamburguesas premium nacida en Vigo prevé elevar un 10% su plantilla en los próximos meses para afrontar el repunte de la actividad. Entre los perfiles más demandados, según la empresa, están los camareros, cocineros, ayudantes de cocina y personal de apoyo en sala, «posiciones clave para garantizar el correcto funcionamiento de los locales en una época marcada por el incremento de clientes y la ampliación de espacios exteriores con la apertura de terrazas».

El plan está coordinado con el departamento de recursos humanos y afecta a todos los territorios donde opera actualmente La Pepita. Son Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Para ofrecer «una experiencia homogénea» en toda la red, la empresa cuenta con programas internos de formación adaptados a cada puesto. «Un sistema centrado en que las nuevas incorporaciones se integren rápidamente en la dinámica de trabajo de la compañía y mantengan los estándares de calidad y atención al cliente que definen su filosofía», detalla. Apueta por una cultura corporativa «orientada al desarrollo profesional y la estabilidad laboral», con promoción interna y generando «vínculos con sus equipos». Hasta el punto, aseguran sus responsables, que algunos de sus empleados se han acabado convirtiendo en franquiciados de la marca.

Desde la inauguración en la ciudad olívica de su primer restaurante en 2012, La Pepita Burger ha trabajado «para reinventar el concepto tradicional de hamburguesería, apostando por ingredientes de calidad, recetas innovadoras y una experiencia diferencial en cada uno de sus establecimientos». Tiene entre manos un plan de expansión en el que este 2026 será «un ejercicio clave» para su consolidación como una de las principales enseñas de la restauración organizada en España, particularmente en el segmento de negocio en el que se mueve.

La Pepita cuenta con 19 restaurantes operativos y prevé superar la veintena de establecimientos antes de que finalice el año. La compañía centra su estrategia en reforzar su presencia en grandes capitales y mercados de alta densidad, con especial foco en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza.