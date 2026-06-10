Muere López de Arriortúa, ‘Superlópez’, el hombre que plantó cara a los gigantes del automóvil

El ingeniero vasco José Ignacio López de Arriortúa (Vizcaya, 1941), mejor conocido en la industria de automoción como Superlópez, ha fallecido a los 84 años. El directivo vasco se convirtió en una de las figuras más influyentes del tablero automovilístico internacional tras cambiar las reglas del juego desde los departamentos de compras. Su capacidad para arrancar ahorros millonarios a proveedores le valió el apodo de Superlópez, prestado del popular personaje de cómic. López de Arriortúa fue temido por los proveedores y admirado por su capacidad para reducir costes a través de una mejora de eficiencia de la cadena de logística.

Superlópez, al rescate

El fichaje de López de Arriortúa por parte del gigante estadounidense General Motors (GM) en 1980 dejó grandes réplicas en el mundo de la automoción, tras introducir cambios al sistema de producción de coches en la fábrica del grupo ubicado en Figueruelas (Zaragoza) y sanear el balance de la multinacional. El fabricante estadounidense elevó a López a responsable mundial de compras. No fue hasta 1993, cuando abandonó a GM para conducir a Volkswagen, su rival alemán, a petición de Ferdinand Piëch. Este brusco cambio empresarial llevó al ingeniero vasco, formado en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, a enfrentarse a una de las mayores batallas corporativas de la década.

La guerra entre GM y Volkswagen

El fabricante norteamericano y su filial alemana Opel le acusó de hacerse llevados miles de documentos confidenciales relacionados con proveedores, compras y costes, para ponerlos al servicio del gigante alemán, una denuncia que desembocó en procesos judiciales tanto en Estados Unidos como en Alemania. La batalla judicial de la que López de Arriortúa estuvo envuelto, enfrío las relaciones entre ambos fabricantes durante años.

En 1997 el conflicto concluyó a través de un acuerdo extrajudicial: Volkswagen aceptó pagar 100 millones de dólares a GM. Este largo capítulo dejó huella en la carrera de López de Arriortúa y consolidó su fama como uno de los ejecutivos más influyentes en el mundo del motor, aunque el ingeniero vasco siempre negó el presunto espionaje industrial. En 1998, Retiró los cargos contra el empresario en los tribunales alemanes. Ese mismo año, Superlópez sufrió un accidente en la autopista A-1 en Burgos. Desde ese año, López de Arriortúa se retiró a Busturia (Vizcaya).