Las K9 eléctricas llegarán más lejos: Stellantis planea una nueva evolución para las baterías de las furgonetas viguesas

Stellantis presentó el mes pasado FaSTLAne 2030, su plan estratégico hasta final de década que prevé una fuerte inversión de 60.000 millones de euros, nueva tecnología y el lanzamiento de 60 modelos. En clave furgonetas, nicho de importancia vital para Vigo y su área, la principal novedad será el «Box on Wheels», un vehículo autónomo de reparto de paquetería, pero también 11 furgonetas (incluyendo cuatro importantes renovaciones) y «dos nuevos sistemas de propulsión eléctrica de batería». Y al menos uno, apunta directamente a las K9 que produce Balaídos. El grupo testa por carretera una Peugeot e-Partner con 86 kWh, lo que daría una autonomía por encima de los 500 kilómetros frente a los 336 actuales.

A la espera de saber cuándo llegarán a estos vehículos comerciales ligeros tanto la nueva motorizaron híbrida (o mejor dicho, semihíbrida, MPHEV) como, sobre todo, la versión SCV (smart compact van, low-cost, en la recta final para su lanzamiento), Stellantis continúa trabajando en la evolución tecnológica anunciada por Stellantis Pro One, la división de unidades profesionales.

Después de lanzar la versión 30 aniversario de la Citroën Berlingo, y tras confirmar los planes para llevar a cabo «una importante renovación de la furgoneta compacta líder mundial en su segmento», es decir, un restyling para las K9, una de las e-Partner ha sido cazada rodando con el nuevo sistema de baterías.

Las fotos espía, publicadas por el medio motor.es, muestran una unidad sin ningún tipo de cambio estético, pero con una pegatina en su parte trasera (ya captada en otras ocasiones) en la que se muestra que esta Peugeot está equipada con una batería de 86 kWh de tipo NMC (es decir, níquel-manganeso-cobalto). Con ello, el grupo lograría poner una piedra más para intentar convencer a los profesionales para que den el paso al vehículo cero emisiones, ya que cubrirían el importante gap de autonomía de los 336 kilómetros actuales (según el ciclo WLTP) con su batería LFP de 50 kWh a poder superar los 500 kilómetros.

Las fotos se tomaron en España (sin especificar exactamente dónde) y el medio galo L'Argus teorizó con que este nuevo sistema respondería a un paquete de baterías chino de 82 kWh de capacidad neta que ya se ofrece en vehículos como el Opel Grandland. Sobre el lanzamiento, todo apunta a 2027 por la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 7, en noviembre de ese año.

Conducción autónoma

Y mientras mejora la movilidad sin emisiones de sus furgonetas compactas, Stellantis sigue trabajando en la conducción autónoma. Este martes la empresa comunicó la unión a Bolt, plataforma de movilidad europea, y Pony.ai, líder mundial en tecnología de conducción autónoma, para lanzar un programa piloto de pruebas de movilidad autónoma en Luxemburgo.

La furgoneta que emplearán Stellantis, Bolt y Pony.ai / Stellantis

El proyecto, que se desarrollará en una Peugeot Expert, una las furgonetas medianas de la compañía (las K0), tiene el objetivo de validar la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento de la normativa en el entorno de tráfico de la ciudad.

Stellantis aportará su experiencia en ingeniería y fabricación de vehículos, con una furgoneta de tamaño medio basada en su plataforma L4-Ready Platform.