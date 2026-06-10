Ceamsa relanza su aceleradora de startups Ceamboost tras el éxito de la primera edición

La compañía porriñesa Ceamsa lanzó el año pasado la aceleradora Ceamboost con la idea de ofrecer a empresas de nueva creación acceder a financiación a lo largo de tres fases: partiendo de 50.000 euros, ampliables a otros 50.000 y llegando a sumar otros 150.000 euros si se cumplen objetivos. Aquella primera convocatoria resultó todo un éxito: recibió un total de 51 candidaturas de 14 países y pudo «canalizar acuerdos específicos de participación y colaboración» con al menos una de ellas, la catalada Poseidona, para el desarrollo de un nuevo ingrediente proteico a partir de algas. Ahora, la firma trabaja ya la segunda convocatoria, cuyo plazo para recibir propuestas abrió el pasado 1 de junio y se mantendrá abierta hasta finales de mes.

Esta segunda iniciativa de corporate venture orientada a «apoyar startups innovadoras en el ámbito de los ingredientes naturales y las tecnologías sostenibles» viene cargada de novedades. La principal es que tiene «un planteamiento más ambicioso del apoyo financiero», ya que, si en la primera la inversión inicial se situaba en 50.000 euros, en este caso se va hasta 200.000 euros por startup. Así, Ceamboost prevé seleccionar hasta tres compañías innovadoras.

«La convocatoria está dirigida a startups en fase pre-seed, seed o crecimiento temprano que cuenten con un producto mínimo viable, un modelo de negocio B2B y alto potencial de escalabilidad», informó la compañía este miércoles. Se buscan proyectos con un enfoque natural, saludable y de impacto positivo, incluyendo nuevos texturizantes y estabilizantes, proteínas y fibras vegetales, compuestos funcionales e ingredientes tecnológicos sostenibles desarrollados a partir de fermentación de precisión, biotecnología o procesos verdes basados en economía circular.

Por otro lado, presenta dos nuevos mecanismos: uno dirigido a universidades y grupos de investigación para transformar resultados científicos en empresas emergentes de alto potencial y también una vía de colaboración ad hoc orientada al escalado de soluciones, desarrollo de negocio y acceso a capacidades industriales.