El BCE prepara la primera subida de tipos de interés en más de mil días

En el seno del Banco Central Europeo (BCE) quedan muy pocos economistas que consideren factible ya mantener los tipos de interés en el 2% de cara a su próxima reunión de política monetaria, que se celebra el 11 de junio. La institución presidida por Christine Lagarde siempre se ha caracterizado por mantener un enfoque sosegado, reunión a reunión, pero la amenaza de la inflación, desatada por la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que ya acumula más de 80 días de duración, resulta muy difícil de ignorar.

Así lo atestiguan diversas intervenciones de varios miembros del consejo de gobierno del BCE, algunos más halcones, es decir, de cariz restrictivo a la hora de fijar los tipos, y otros más palomas, más laxos en su labor de frenar la inflación. Sin embargo, las evidencias que ya existen sobre el impacto que tiene el conflicto sobre el precio de los alimentos, la energía y el combustible, producto de todas sus derivadas, parece que inclinarán la balanza a favor de la primera subida desde el 14 de septiembre de 2023, más de mil días.

"Debemos subir los tipos"

La más explícita en sus declaraciones en los últimos días ha sido Isabel Schnabel, miembro de la junta directiva del BCE. La economista alemana afirmó en una entrevista con la agencia británica Reuters que la institución "debe subir los tipos de interés el mes que viene, incluso si se llega a una rápida resolución del conflicto en Oriente Medio". "Dada la magnitud y la persistencia de la crisis actual, en mi opinión ya no es posible ignorar la situación. Desde la perspectiva actual, creo que será necesario subir los tipos de interés en junio", apostilló.

Schnabel es considerada por los expertos del BCE como el perfil más restrictivo de toda la junta de gobernadores. Al hilo de sus declaraciones, algunos de sus compañeros más afines a su postura han abogado también por una subida de tipos. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, afirmó en una entrevista con Bloomberg que el BCE "se vería obligado" a responder a los retos que afloran del conflicto en Oriente Medio. "Esta crisis en el suministro energético es más prolongada, por lo que nos estamos alejando de nuestro escenario de referencia", sostuvo, mostrando que la cúpula del banco cada vez considera más realista una subida de los tipos.

Incapaces de negar la evidencia

Los banqueros centrales más laxos no se han mostrado tan convencidos como sus compañeros halcones, pero no son capaces de negar la amenaza de la subida. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, no se pronunció sobre los tipos, ya que su mandato termina antes de que se produzca la votación. Sin embargo, sí sostuvo que el BCE no ha visto aún los llamados efectos de segunda ronda, que llegan cuando suben los precios, suben los salarios y vuelven a subir los precios. "Hasta ahora no hemos observado aún ese efecto de contagio, pero estamos muy atentos al riesgo de que aumenten las expectativas de inflación", declaró al diario Le Figaro en una entrevista, instando a los hogares y ciudadanos a confiar en el BCE para mantener la inflación en torno al 2%.

El gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, es conocido en Fráncfort como uno de los perfiles más tolerantes con los tipos. Sin embargo, durante la reunión del Eurogrupo en Nicosia, el banquero afirmó que tal vez al BCE no le quede más remedio que ejecutar la subida. "Una subida de los tipos de interés tiene un coste —para la gente, para el empleo— y por eso ojalá no tuviéramos que hacerlo. Pero si la situación continúa y no lo hacemos, va a ser problemático", sostuvo Stournaras, mostrando el cuórum incluso entre los más escépticos.

Lagarde no se moja

Pese al reguero de opiniones que han llegado en las últimas jornadas, dos de los perfiles más relevantes en el BCE no se han pronunciado sobre los tipos, sino sobre la inflación. Tanto la presidenta Lagarde como el economista jefe, Philip Lane, han afirmado que el organismo actualizará las previsiones de inflación a través de un nuevo cuadro macroeconómico, que se presentará en junio, coincidiendo con la reunión de política monetaria.

En un podcast italiano, Lagarde afirmó que la proyección del 2,6% establecida para este año "probablemente será revisada". Como justificación, la banquera francesa simplemente sostuvo un hecho: "la situación ha evolucionado desde entonces". Por su parte, Lane ha dado más detalles de esta actualización en una entrevista con el medio japonés Nikkei. "Es probable que en junio volvamos a revisar al alza la previsión de inflación", sostuvo el irlandés. "Es probable que los precios del petróleo se mantengan elevados durante más tiempo de lo que habíamos previsto en marzo", apostilló el responsable, declarando que las proyecciones del BCE se oscurecerán en su próxima actualización.