BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de PIB en 2026 pero enfría al 2,1% la de 2027 por la energía

BBVA Research ha mantenido en el 2,4% su previsión de crecimiento para la economía española en 2026, aunque ha rebajado en tres décimas, hasta el 2,1%, su estimación para 2027 por el impacto de la energía. El servicio de estudios de BBVA también prevé que el precio de la vivienda siga al alza, con incrementos del 12% en 2026 y del 5,7% en 2027, y advierte de un deterioro de la confianza de los hogares.

El último informe ‘Situación España’ constata la resiliencia de la economía española en un contexto de elevada incertidumbre global. Según BBVA Research, la actividad sigue apoyada en la buena evolución del empleo, el dinamismo de las exportaciones de servicios, la llegada de inmigración, la inversión en construcción residencial y una política fiscal expansiva en el corto plazo.

No obstante, el director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha advertido durante la presentación del informe de que la economía española no es inmune al conflicto en Oriente Medio. El encarecimiento de la energía y de los insumos, más intenso y persistente de lo previsto, podría moderar el crecimiento a medio plazo.

El servicio de estudios aprecia además un empeoramiento de la confianza de las familias, ligado al temor a una mayor inflación y al repunte del euríbor. BBVA Research estima que la inflación se situará en el 3,8% en 2026 y en el 2,8% en 2027, mientras que el euríbor, referencia clave para el coste del crédito, ha pasado del 2,2% en febrero al 2,8% en mayo.

A este escenario se suma la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) eleve en 25 puntos básicos el tipo de depósito en su reunión de junio y aplique una nueva subida en la primera mitad de 2027, hasta situar el tipo terminal en el 2,5%.

Según BBVA Research, el impacto del encarecimiento energético se trasladará a la economía española a través de distintos canales, especialmente sobre las exportaciones de bienes y la inversión. En concreto, calcula que el ‘shock’ de oferta derivado del conflicto en Oriente Próximo podría restar 0,5 puntos porcentuales al PIB en 2026 y 0,1 puntos en 2027, al tiempo que elevaría la inflación en 1,3 y 0,6 puntos, respectivamente.

El informe apunta que esta situación provocará una pérdida de competitividad para los productores nacionales, con especial incidencia en las manufacturas y, por el encarecimiento de los fertilizantes, en el sector agroalimentario. También pesarán las peores perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de España. En este contexto, BBVA Research prevé que las exportaciones de bienes caigan un 1,2% en 2026 y crezcan solo un 2,4% en 2027.

Aumentos de precios en la vivienda

En cambio, la inversión en vivienda continuará siendo uno de los apoyos de la actividad. El servicio de estudios estima que la construcción residencial crecerá una media anual del 5,7% en 2026 y del 6,7% en 2027, favorecida por la creación de hogares, el avance de los precios y determinadas políticas económicas. La entidad calcula que se seguirán formando en torno a 200.000 nuevos hogares al año, muchos de ellos en zonas donde la oferta residencial es limitada. Esta presión de la demanda, junto a unas condiciones de financiación todavía relativamente favorables, seguirá impulsando el precio de la vivienda.

El turismo también mantendrá una contribución positiva, aunque con ritmos más moderados. BBVA Research prevé que el consumo de no residentes crezca un 4,6% en 2026 y un 2,5% en 2027, por encima del PIB. Parte de este avance seguirá apoyándose en el aumento del número de turistas y de las pernoctaciones. Sin embargo, el informe señala que, ante el estancamiento de la inversión en destinos de sol y playa y la limitada capacidad para absorber más visitantes en temporada alta, la desestacionalización y la diversificación de destinos serán claves para sostener el crecimiento.

El empleo aguanta

Las exportaciones de servicios no turísticos seguirán siendo otro de los motores de la economía, con avances previstos del 6,5% en 2026 y del 4,5% en 2027. Este componente se ha visto menos afectado por la incertidumbre arancelaria y es menos intensivo en combustible, por lo que el aumento del precio del petróleo tiene un impacto menor sobre su competitividad.

En el mercado laboral, BBVA Research espera que la creación de empleo continúe apoyada en la inmigración y en el aumento de la participación de la población nacida en España. Sus previsiones apuntan a un incremento de unos 540.000 ocupados en 2026 y de 455.000 en 2027. La demanda de trabajadores en servicios y construcción seguirá presionando al alza los salarios, lo que, a su vez, favorecerá la llegada de inmigrantes y la incorporación de personas actualmente fuera del mercado laboral.

El aumento del empleo y de los salarios permitirá que la renta bruta disponible real crezca un 2% en 2026 y un 2,5% en 2027, por encima del promedio de los últimos 25 años, situado en el 1,5%. Con todo, la inflación limitará la mejora del poder adquisitivo y de la riqueza de los hogares.

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Por último, BBVA Research señala que la política fiscal está siendo más expansiva de lo previsto y apoyará el crecimiento en el corto plazo, aunque a costa de un mayor déficit. El desequilibrio público se situaría en el 2,8% del PIB en 2026 y en el 2,5% en 2027. Las medidas aprobadas para responder al cierre del estrecho de Ormuz, las ayudas a colectivos vulnerables y el plan para los afectados por las borrascas en el sur del país explican el deterioro de las previsiones fiscales, pero también añadirán 0,3 puntos al crecimiento del PIB en 2026.