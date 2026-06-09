Los trabajadores de Copo Galicia desconvocan la huelga tras un acuerdo con la dirección

La plantilla de Copo Galicia ha desconvocado las seis jornadas de huelga previstas para el mes de junio tras alcanzar un acuerdo con la empresa, ratificado ya por los trabajadores. El pacto incluye importantes mejoras laborales y salariales para el conjunto de los trabajadores y, en concreto, contempla «un incremento de sueldos del 23,25% en tres años para las operarias de la sección de textil», celebró la CIG.

La plantilla había convocado jornadas de paro para los días 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de junio, pero la compañía del sector de la automoción con sede en Mos, que cuenta con menos de un centenar de trabajadores en esta instalación, llegó a una entente con la representación sindical que permitirá corregir «la histórica brecha salarial del 17% entre hombres y mujeres» en la firma, que según la CIG se podrá subsanar con ese aumento del 23,25%.

Además de esa mejora salarial, el documento incluye que la nocturnidad «será del 30% del sueldo» y que para la sección de textil se establece «un incremento lineal de 100 euros a 14 pagas en 2026, de 150 a 14 pagas en 2027 y de 250 a 14 pagas en 2028». Para todos los trabajadores por igual, se fija «una paga de 300 euros este mes, de 50 euros a 12 pagas en 2027 y de 60 euros a 12 pagas en 2028»

A mayores, la firma se comprometió a transformar cada año seis contratos temporales gestionados a través de empresas de trabajo temporal (ETT) en contratos directos con la compañía. También establece una reducción de jornada de ocho horas para el personal de la sección textil a partir de 2027, además de otras mejoras en materia de conciliación y derechos laborales.

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«El cambio de posición de la empresa fue posible gracias a la determinación de la totalidad de las personas trabajadoras, a las concentraciones realizadas este mes y a la decisión unánime de convocar huelga. Un trabajo colectivo que hoy culminó con la aprobación por mayoría en la asamblea de trabajadores y trabajadoras, conscientes de que este es el inicio de un camino de equiparación con el resto del grupo y del sector al que pertenecen», destacó el sindicato.