Tebas, sobre el fútbol «pirata»: «A mí me gustan los Ferrari y no los voy robando»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a denunciar la «piratería audiovisual» comparándola con el «robo» de coches de alta gama, los Ferrari. Lo hizo en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas de España y LaLiga en el Salón Regio de A Sede, la sede del Real Club Celta de Vigo que sirvió para entregarle al club vigués el prestigioso sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera.

Tebas destacó que los derechos audiovisuales son «el mayor activo» de los clubs y la responsabilidad de esta entidad es «venderlos» para sacar el mayor beneficio posible en favor de los equipos de fútbol. Aseguró que esta cuestión es clave para asegurar la sostenibilidad de los integrantes de las competiciones y cifró las pérdidas derivadas de este tipo de prácticas en más de 700 millones de euros.

«Es dinero que no va a los clubs: ya no solo para confeccionar las plantillas, tampoco para familias que vivien directa e indirectamente de ellos. Daña el ecosistema de sostenibilidad. A mí me gustan los Ferrari y no los voy robando», reflexionó antes de concretar que a él no le parece «caro» el fútbol. Añadió que LaLiga destaca a nivel internacional por su lucha contra la piratería, que es «el mayor reto de la industria del deporte».

Tebas subrayó que poner coto al fútbol «pirata» se trata de una «obligación legal, moral y económica» y comentó que su insistencia ya ha dado sus frutos, traducidos en un incremento de los ingresos. Con internet y líneas móviles, condiciones obligatorias para poder contratar el paquete televisivo que permite ver las 38 jornadas de LaLiga y otras competiciones, el coste supera actualmente los 100 euros al mes.