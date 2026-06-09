Fondos buitre extienden su amenaza de embargos a la Selección a todas las sedes del Mundial por pleitos contra España por plantas renovables

La batalla legal de inversores internacionales contra España para cobrar indemnizaciones millonarias por los recortes a las energías renovables continúa y no deja de enconarse. Fondos oportunistas intensifican la presión sobre el Gobierno español y amplían su estrategia para ejecutar embargos de activos españoles en el extranjero como paso previo a recibir las compensaciones, con la selección española de fútbol como objetivo a las puertas del inicio del Mundial.

España lleva años negándose a pagar las indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por las denuncias contra los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Estado español acumula condenas por laudos interpuestos durante años por inversores afectados por el ‘hachazo’ a las primas a las renovables con compensaciones de más de 2.300 millones (1.763 millones de compensaciones y 552 millones en concepto de intereses de demora).

España cuenta con el aval de la Comisión Europea para no pagar esas indemnizaciones en la inmensa mayoría de los casos porque, según el criterio de Bruselas, se considerarían ayudas de estado ilegales si los denunciantes son empresas comunitarias. Algunos inversores afectados y fondos oportunistas dedicados a explotar este tipo de batallas legales han continuado con los litigios para conseguir cobrar esas indemnizaciones, incluso promoviendo el embargo de activos del Estado español en el extranjeros.

Confiscar pagos de la Selección

El mayor de estos fondos oportunistas, Blasket Renewable Investments, ha puesto el foco en la selección española de fútbol para agudizar su estrategia de cobro. La firma acumula ya siete sentencias emitidas por tribunales federales de Estados Unidos respaldando que el Estado español pague las compensaciones y ha registrado una de ellas en distritos judiciales de todas las ciudades que serán sede de partidos durante el Mundial de fútbol, en un intento de elevar la amenaza contra la selección española como objeto de confiscación de los pagos que realizará a distintos proveedores en EEUU durante la Copa del Mundo.

El fondo ha registrado la deuda en tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California para poder reclamar formalmente el pago de duda en estados en que se disputará el Mundial, que también se juega en Canadá y México.

La ampliación del proceso a otras jurisdicciones estadounidenses fue autorizada por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia mediante una orden emitida el 10 de abril de 2026, dando permiso los acreedores inscribir la sentencia en cualquier distrito federal de Estados Unidos. Una iniciativa que constituye un paso clave para facilitar futuras actuaciones del fondo buitre de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos de la selección española.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se controapone que el registro de los laudos en varios tribunales de EEUU es “únicamente formal”, y que cualquier intento de embargo de bienes españoles requería un procedimiento judicial específico. “La actuación del fondo de litigación únicamente pretende generar ruido mediático para España, al igual que en otras ocasiones”, subrayan fuentes del Gobierno español, que entienden que las amenazas sobre la Selección española no tienen recorrido: “La Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado y la operativa de la Selección española de fútbol debería ser ajena a cualquier actuación de Blasket”.

Presión sobre los proveedores

Y es que el objetivo del fondo Blasket pasa por conseguir que la justicia estadounidense incaute distintos pagos que va a realizar la Real Federación Española de Fútbol durante su estancia en EEUU con motivo del mundial, como parte de un caso en el que la corte arbitral del CIADI (adscrita al Banco Mundial) reconoció una indemnización de 40 millones de euros a RREEF por los recortes a las ayudas de las renovables españolas, que se han convertido en 74 millones por los intereses de demora.

El fondo ha enviado requerimientos judiciales a la FIFA, al grupo de material deportivo Adidas, a varios grupos hoteleros como el gigante Hilton con establecimientos en los que se alojará la Selección durante su estancia en EEUU, al complejo deportivo de alto rendimiento en el que entrenará el equipo o a la empresa de logística especializada que se encargará de los traslados de todo el material del combinado nacional.

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“Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes”, señalan fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding. “La expansión de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente”.