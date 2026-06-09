El precio de los coches de segunda mano pisa el freno en Galicia: ¿qué está pasando en el mercado?

Tras varios años con el pie en el acelerador, el precio de los coches usados ha pisado el freno. Un vehículo de segunda mano cuesta de media 12.144 euros en Galicia, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) correspondientes a mayo. Supone una tímida subida del 0,5% con respecto a un año antes y una caída del 2,9% en comparación al importe medio de abril.

Esta evolución constata que el mercado ha entrado en una fase de estabilización e incluso de ligera corrección a la baja que se observa también en el segmento de los nuevos, con un alza de apenas el 0,6% en 2025 que situó su precio en 23.400 euros en la comunidad.

En el caso de los usados, no todas las unidades muestran el mismo comportamiento. Mientras los coches diésel y a gasolina tienden a abaratarse en un contexto en el que estos carburantes se han encarecido con fuerza y cada vez se matriculan menos, los híbridos y electrificados mantienen su valor. En lo que respecta a la edad del vehículo, los que bajan de precio son los seminuevos (con menos de un año de antigüedad), mientras el resto de segmentos todavía mantienen subidas.

Más stock y competencia china

Por lo tanto, a la hora de analizar por qué el precio medio de los coches de segunda mano ya no sube como en los últimos años hay que tener en cuenta factores como la pérdida de atractivo de los diésel o la entrada de más seminuevos al mercado. Pero también el hecho de que la oferta de coches nuevos se normalice tras quedar atrás la crisis de los microchips que estalló tras la pandemia y los problemas de suministro de competentes, lo que hace que las marcas tengan más stock. Además, la feroz competencia china aboca a los fabricantes europeo a ajustar precios. Esta situación tiene impacto en el mercado de los usados.

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Por provincias, los datos de Ancove recogen una subida de los coches de segunda mano del 1,6% en A Coruña, hasta los 12.358 euros de media, y del 1,7% en Pontevedra (12.166 euros), mientras en Lugo bajaron un 1,7%, con 12.150 euros, y en Ourense el 4,3% (11.345 euros).