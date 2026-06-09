Pesquero «Mar del Cabo», el veterano de Nueva Pescanova y avanzadilla de la serie de Ascón para Egipto

La relación entre el político y militar egipcio Gamal Abdel Nasser y el dictador español Francisco Franco fue, pese a la enorme distancia ideológica existente entre ambos, pragmática y cordial. Fue en medio de esta cordialidad que Astilleros y Construcciones (Ascon) firmaría un triple pedido para la compañía Egyptian Fishing Equipment Co., con base en Alejandría, para la entrega de otros tantos arrastreros congeladores de la serie ACSA 67B. Eran réplicas del Mar del Cabo, cuya ceremonia de entrega revolucionó la ciudad de Vigo en enero de 1966 con la presencia de la mujer de Franco, Carmen Polo, y buena parte de la guardia pretoriana del caudillo.

Aquellos buques para Egipto recibieron los nombres de Ras Banas, Berenice —hundido en 1967 a 42 millas de la costa de Namibia— y Hurghada. Este último portaría hasta su final pabellones de Malta o Ghana, bajo las denominaciones Berry Palmer o Shahzad 2; su último propietario conocido es Kiku Co, una mercantil de Accra. También suyo fue el Ras Banas, rebautizado como May Maryse o Georgina K.

Hijos de J. Barreras cogería el testigo a continuación con otros dos encargos para Egipto, en su caso de la General Egyptian Organisation for Aquatic Resources (GEOAR), y de más de 100 metros de eslora. Dispensó las unidades Ras el Bar y Baltim, ambas de 106 metros y capacidad para albergar 3.400 metros cúbicos de carga refrigerada y 400 metros cúbicos de harina de pescado. Operarían para la armadora Egyptian High Sea Fisheries.

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«El ingeniero Mohamed Mostafá El Dib —publicó FARO en enero de 1970, tras la botadura del Ras el Bar—, procedió a la lectura de los versículos de la Sura 29 del Corán, relativos a la construcción y botadura del Arca de Noé, precediéndose seguidamente a la bendición del barco, estrellando contra su casco una botella cuyo contenido era una mezcla de las aguas del Nilo y del Guadalquivir, como un signo de la amistad y unión de ambos países».