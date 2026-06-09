El «made in Galicia» consolida su liderazgo industrial en la moda con un récord de 78 millones de prendas y 1.900 millones de negocio en un año

La Consellería de Economía e Industria acaba de firmar con la patronal textil de Galicia el convenio de colaboración para diseñar el plan director del sector, «una iniciativa estratégica orientada a definir las líneas de actuación que permitan fortalecer el posicionamiento, la competitividad y la capacidad de transformación». Como ocurrió con la automoción, naval y metalmecánica, en él estarán la fotografía actual de la actividad con todas sus fortalezas y debilidades, las tendencias a futuro y las posibles medidas para que siga siendo «uno de los principales motores industriales» de la comunidad». El contexto en su caso viene marcado por la transformación digital, la sostenibilidad, la internacionalización y la adaptación a los nuevos modelos productivos y de consumo. Todo muy presente ya en el actual plan estratégico de Cointega-Clúster Textil Moda. La entidad presidida por Javier Guerra se ha propuesto aprovechar el legado histórico de los años 80 y 90, exprimir el emprendimiento y reforzar la formación para que Galicia vuelva a ser una marca de moda otra vez.

La progresiva deslocalización a países con mano de obra más barata en los últimos veinte años desdibujó el made in Galicia en el textil global. Pero todavía conserva mucho músculo. En la comunidad se fabricaron algo más de 78 millones de prendas de vestir en 2024, según el balance de productos industriales que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE). Es una cantidad sin precedentes tras un incremento de casi el 20% en comparación con el ejercicio anterior. Su valor ascendió a 1.297 millones de euros, un 14% más.

El IGE no cuantifica los volúmenes de producción de ropa interior y el resto de prendas que no son exteriores, aunque sí cuantifica el negocio que generan: 485,7 y 85,6 millones de euros, con alzas anuales del 4,9% y el 2,9%, respectivamente. Incluyendo esta otra parte del armario, la confección alcanzó en total 1.886 millones de euros en la comunidad, el 10,7% por encima del año precedente (1.704 millones).

Galicia consolida su aventajado liderazgo como la gran potencia de la confección de ropa española. Aglutina el 51% de la producción del país, unos 3.700 millones de euros en 2024. El crecimiento aquí contrasta con la caída del 2,7% en las empresas de manufacturas de prendas del conjunto del Estado por los números rojos en el resto de principales polos industriales de la moda. Bajó la actividad en Cataluña, la segunda autonomía con más peso en la confección: 644,3 millones de euros, un 13,6% menos. A continuación se sitúan Comunidad Valenciana, con 256,9 millones (-14,5%); Andalucía, con 207,7 millones (-17,7%); y Madrid, donde el negocio llegó a los 166,2 millones (-27,5%).

¿Cuáles son los artículos más fabricados en España? Camisas y blusas para mujeres, más de 40 millones de unidades en 2024. A continuación figuran los vestidos (25,7 millones); las bragas (15,5 millones); pantalones y bermudas de algodón para mujeres también (14,8 millones); chaquetas femeninas (12,5 millones); camisas de hombre (casi 9 millones); abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y prendas similares de mujeres (8,5 millones); y pantalones masculinos (6,7 millones).

En productos textiles (tejidos, hilados, servicios de acabado y alfombras, entre otras materias primas y artículos), el negocio en Galicia mermó el 9,4%, hasta los 96,3 millones de euros. El importe de las manufacturas de cuero, artículos de peletería y de marroquinería se quedó a las puertas de los 196 millones de euros. La comunidad fabricó, además, 251.499 pares de zapatos con un valor de 37,8 millones de euros.

Nuevas «vocaciones»

«Por supuesto que todavía queda mucho músculo industrial en Galicia», valora Javier Guerra, convencido de que hay que «reforzarlo». «Además del soporte a las empresas actuales, hay que desarrollar ese músculo para que otras nuevas vean Galicia como origen de su provisión», añade el máximo responsable de Cointega. La organización insiste en la importancia de aprovechar todo el conocimiento y la experiencia acumulada en el último medio siglo para alentar vocaciones y emprendimiento. «Galicia fue y es —subraya— una magnífica marca en la moda global».

Con el tremendo empuje del gigante Inditex y la internacionalización de firmas emblemáticas como Sociedad Textil Lonia, Bimba y LolaAdolfo DomínguezRoberto Verino, Selmark, Florentino, Jealfer o Etiem, la comunidad lleva cuatro años consecutivos batiendo su récord de exportaciones de prendas, por encima de los 6.000 millones de euros. El saldo en 2025 se aproximó a los 6.400 millones de euros, el 45% del conjunto de ventas exteriores de la confección española. La segunda comunidad con más exportaciones es Cataluña. A mucha distancia: 3.740 millones.

Pero España compra fuera muchas más prendas de las que envía a otros países. Las importaciones rebasaron los 21.700 millones, de los que 2.507 millones corresponden a Galicia. Asia representó por primera vez más de la mitad de la producción externalizada, con Bangladesh en cabeza.