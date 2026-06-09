El ex copropietario de Hiperxel Eusebio Novas, a prisión: «Se le deniega el beneficio de la suspensión por su peligrosidad criminal»

Argumentó tener una «vida normalizada y organizada», que estaba reinsertado, que había «reconocido el daño causado reconociendo sin ambages su participación en los hechos». Pero Eusebio Novas Hay (1985), el empresario arousano vinculado a la compra y posterior quiebra de la cadena de congelados Hiperxel, como demostró una investigación de FARO, deberá ingresar de inmediato en prisión. Porque sus múltiples causas pendientes «ponen de relieve una peligrosidad criminal por la reiterada comisión de delitos que afectan a bienes jurídicos diversos que indica que el pronóstico de comisión de delitos futuros no pueda ser positivo».

Y así es que Novas ha sido notificado —mediante una diligencia de ordenación emitida por el Tribunal de Instancia, Sección de lo Penal Plaza número 1 de Vigo— que sus días en libertad se han rematado. «Requiérase al penado Eusebio Novas Hay para que, en el plazo de 10 días hábiles, ingrese voluntariamente en el Centro Penitenciario de A Lama para el cumplimiento de 6 meses de prisión, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá a su busca, detención e inmediato ingreso en prisión sin más citarlo ni oírlo». Esta diligencia, a la que ha tenido acceso FARO, tiene fecha del 4 de junio y contra la misma cabe recurso de reposición.

La causa que lo manda a la cárcel emana de una trama que utilizaba empresas dedicadas supuestamente a la compraventa de pescado, pero, como consideró probado el tribunal en una sentencia de 2023, en realidad emitían y recibían facturas «que no se corresponden a ninguna actividad real» y que servían para obtener devoluciones fiscales «a las que no tenían derecho». Novas acudió al Supremo, tras la ratificación de la pena de prisión de la Audiencia Provincial, pero el Alto Tribunal inadmitió su recurso.

Trayectoria

Como demostró una investigación de este periódico y constataría después el Ministerio Fiscal —DIP 13/23 de Pontevedra—, Eusebio Novás fue el copromotor de Grupo Vinova junto a Juan Villamizar —el empresario gallego siempre lo ha negado—, entramado mercantil que adquirió en julio de 2021 la cadena de congelados Hiperxel, que quebraría apenas dos años después. Unas 300 personas acabaron en la calle. Los fondos de capital riesgo que financiaron la compra dieron por perdidos los más de 11 millones que aportaron en calidad de préstamo y de inyección de fresh money.

En enero de 2025, el empresario llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptó una pena de seis meses de cárcel en torno a otra trama de facturas falsas por unos hechos ocurridos hace casi una década, en 2016 y 2017. Novas nunca ha constado como parte en la investigación judicial del caso Hiperxel dado que no constaba formalmente como administrador o representante, de ahí que las acciones promovidas por la administración concursal se hayan dirigido solo contra su socio Juan Villamizar. Ambos, como también probó FARO, sí compartieron causa judicial en Emiratos Árabes, precisamente en un procedimiento donde constaban tanto las mercantiles Vinova como Congelados Cíes.

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El arousano tampoco era, sobre el papel, administrador o dueño de las empresas de la trama de las que ha derivado esta sentencia de privación de libertad. No obstante, tanto el tribunal de Primera Instancia como el Supremo han zanjado que era su responsable último. «No tiene duda esta Juzgadora que quien dirigía y tenía el control efectivo es el acusado Eusebio», decía la sentencia de 2023 del juzgado vigués; «el acusado ostentaba el control de toda esa operativa en la que participó de modo deliberado, a pesar de no aparecer como administrador», sostuvo el Alto Tribunal.