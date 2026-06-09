Eusebio Novas irá a prisión 16 años después de su primer «fraude» y por su «reiterada comisión de delitos»

Eusebio Novas Hay fue el presidente del Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo entre mayo de 2009 y diciembre de 2010. El arousano, nacido en agosto de 1985, no había cumplido entonces los 25 años. Acabaría firmando —en abril de 2018, resolución 172/2018 de la Audiencia Provincial— una sentencia de conformidad por un delito continuado de estafa, en relación de concurso medial con un delito continuado de falsificación en documentos mercantiles. «Guiado por el ánimo de enriquecerse de lo ajeno —versa el fallo— se apoderó de 118.000 euros de la asociación para su beneficio particular» aprovechando la ejecución de obras de ampliación y mejora del club. Pactó el reintegro del dinero y, con la atenuante de dilaciones indebidas, fue sentenciado a 2 años de prisión.

Han pasado 16 años —el primer pagaré que expidió como presidente de la entidad llevaba fecha de abril de 2010— y el empresario ingresará en la cárcel de forma inminente, como avanzó FARO este martes en su edición digital. El Tribunal de Instancia, Sección de lo Penal Plaza número 1 de Vigo, en una diligencia emitida el pasado 4 de junio y contra la que cabe recurso de reposición, ha dado diez días hábiles a Novas para su ingreso en el centro penitenciario de A Lama, bajo apercibimiento de que, «de no hacerlo, se procederá a su busca, detención e inmediato ingreso en prisión sin más citarlo ni oírlo». El delito que finalmente lo privará de libertad es uno continuado de falsedad en documento mercantil; fue el pasado enero cuando se celebró el juicio, en Vigo, y Novas aceptó la pena de esos 6 meses por falsificar facturas.

El empresario solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad, aunque le fue denegada en primera instancia y, finalmente, también por la Audiencia Provincial. En un auto firmado por Nélida Cid (presidenta), Victoria Eugenia Fariña (ponente) y José Ramón Sánchez, la sala ha puesto sobre el papel la retahíla de antecedentes penales vigentes que arrastra en su contra. Tras enumerarlos, la Audiencia expone que estos motivan «la denegación del beneficio de suspensión y [...] ponen de relieve una peligrosidad criminal por la reiterada comisión de delitos que afectan a bienes jurídicos diversos que indica que el pronóstico de comisión de delitos futuros no pueda ser positivo».

Tarjeta de visita de Novas, como gerente de Vinova / LG

Novas Hay apeló al artículo 80.3 del Código Penal, que habilita la suspensión de entrada en la cárcel cuando «se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado» o, excepcionalmente, «cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen». Pero el tribunal ha rechazado que el empresario merezca esta dispensa extraordinaria.

Las causas vigentes

El auto de la Audiencia (363/2026), al que ha tenido acceso este periódico, hace referencia a tres antecedentes penales vigentes por defraudación tributaria y estafa, relativos a delitos cometidos en los años 2013 y 2015. En total, suman penas de cárcel superiores a los 3 años y no satisfechas. Una de las fechas a las que hace referencia la diligencia de la Audiencia es el 17 de octubre de 2024, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de Novas Hay frente a una sentencia por un delito contra la Hacienda Pública, en grado de tentativa, y otro de falsedad en documento mercantil.

Se trata del caso Ucaglobal, en el que el tribunal consideró probado que el arousano «dirigía» un grupo de empresas dedicadas supuestamente a la compraventa de pescado, pero que en realidad emitían y recibían facturas «que no se corresponden a ninguna actividad real» y que servían para obtener devoluciones fiscales «a las que no tenían derecho». Eusebio Novas no constaba como administrador o dueño de las empresas señaladas, pero, no obstante, tanto el juzgado de primera instancia como el Supremo zanjaron que sí era su responsable último. «No tiene duda esta Juzgadora que quien dirigía y tenía el control efectivo es el acusado Eusebio», decía la sentencia de 2023 del juzgado vigués; «el acusado ostentaba el control de toda esa operativa en la que participó de modo deliberado, a pesar de no aparecer como administrador», remachó el Alto Tribunal.

Pero tampoco aparecía como administrador o directivo de Grupo Vinova, el supuesto holding alimentario que compró Hiperxel a Iberconsa en 2021. Como demostró una investigación de este periódico y constataría después el Ministerio Fiscal —DIP 13/23 de Pontevedra—, Eusebio Novás fue el copromotor de Vinova —el empresario siempre lo ha negado—; la cadena de tiendas de congelados quebraría apenas dos años después. Unas 300 personas acabaron en la calle. Los fondos de capital riesgo que financiaron la compra dieron por perdidos los más de 11 millones que aportaron en calidad de préstamo y de inyección de fresh money.