¿Qué entienden por sostenibilidad estas cuatro grandes empresas gallegas?

Las grandes empresas gallegas coinciden en que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en una estrategia de negocio ligada a la competitividad, el territorio y las personas: también es social y económica. Así lo defendieron en la Jornada Corresponsables en Vigo, celebrada en la sede de Afundación. El acto, al que asistieron más de 100 personas, contó con la colaboración de la Xunta y reunió a 21 entidades de todos los grupos de interés líderes en esta materia.

La coordinadora de Sostenibilidad de Abanca, María García, defendió que la sostenibilidad exige incorporar una visión a largo plazo a la actividad financiera y acompañar a empresas, pymes y autónomos en su proceso de transición. Sostuvo que los criterios ESG no deben verse como una carga regulatoria, sino como un factor de competitividad, y explicó que la entidad trabaja tanto en reducir su huella operativa como la financiada mediante una hoja de ruta de descarbonización y un plan específico de apoyo a sus clientes.

La directora de Marketing y RSC de Gadisa, Melisa Pagliaro, afirmó que la sostenibilidad no está en los grandes anuncios, sino en las decisiones que una empresa toma cada día y mantiene en el tiempo. En ese sentido, destacó la apuesta de la compañía por conectar al pequeño productor local con el consumidor, trabajando con más de 900 proveedores de proximidad y destinando más de 600 millones de euros en compras durante 2025, una labor que difunden a través de la campaña «Mucho que contar».

Mesa sobre sostenibilidad celebrada en Afundación. / FdV

La directora de Comunicación Global de Corporación Hijos de Rivera, Henar L. Senovilla, aseguró que la empresa no quiere «crecer por crecer», sino hacerlo con propósito y generando un impacto positivo: «No queremos ser los más vendidos, sino los más amados». Explicó que esa visión se apoya en pilares como el orgullo de origen, el cuidado del planeta o las alianzas responsables, y la ejemplificó con iniciativas como la recuperación de pequeñas verbenas rurales gallegas y el programa de cervecerías circulares.

La técnica de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso, señaló que la responsabilidad social forma parte del ADN de la compañía y que su estrategia se articula sobre la acción social, la sostenibilidad local y ambiental y la promoción de hábitos saludables y la cultura. Como ejemplo, destacó el proyecto «Raíces que nacen del corazón», impulsado tras los incendios de 2025 en Ourense, que reunió a escolares e instituciones para reforestar el monte de A Caridade con la plantación de 2.300 árboles.

Parte de la estrategia empresarial

La inauguración contó con la participación de Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Puso en valor el ecosistema empresarial gallego y aseguró que «Galicia puede sacar pecho en cuanto al mundo empresarial y a la reputación». «Hoy, la sostenibilidad forma parte de la estrategia empresarial; las empresas gallegas son plenamente conscientes de ello».

Subrayó que «la sostenibilidad no es solo ambiental, sino también económica y social». «No puede haber transición ecológica sin empresas viables, no puede haber innovación sostenible sin empleo de calidad y no puede haber emprendimiento sólido si dejamos atrás a las personas», reflexionó.

Marta Mariño, directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta, apuntó que la sostenibilidad «no es una cuestión de futuro, sino una realidad estratégica del presente». Indicó que se ha pasado «de un enfoque voluntarista a un contexto mucho más exigente»: «Ya no es solo una cuestión de reputación, sino un elemento que impacta en la viabilidad y la competitividad de las empresas».