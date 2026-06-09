CTAG se une a BeGas y Kinergy para un proyecto de 2,1 millones centrado en movilidad a partir de hidrógeno

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) se ha unido a BeGas y Kinergy para lanzar Smartmove, una nueva Unidad Mixta de Investigación centrada en el desarrollo de tecnologías avanzadas para la movilidad sostenible basada en hidrógeno. La iniciativa busca impulsar la descarbonización del transporte, mejorar la eficiencia energética y acelerar la digitalización del sector de la automoción y la movilidad. Contará con un presupuesto de 2,1 millones de euros y se alargará hasta 2028 contando con la participación de 26 investigadores.

Smartmove supone el inicio de una colaboración estratégica entre las tres partes para desarrollar una plataforma electrónica de control capaz de gestionar de forma conjunta un motor de hidrógeno y una pila de combustible. El objetivo es optimizar su funcionamiento y avanzar en una arquitectura de tren motriz híbrido basada en hidrógeno para aplicaciones industriales y urbanas.

El proyecto se centrará en la investigación y desarrollo de una ECU/VCU dual de nueva generación, diseñada para coordinar la gestión de ambos sistemas energéticos y actuar como elemento inteligente de conexión con el resto del vehículo. Esta línea de trabajo responde a los principales retos de la movilidad del futuro, especialmente en ámbitos como la descarbonización, la digitalización y el desarrollo de tecnologías avanzadas de control.

Entre las actuaciones previstas se incluyen el diseño de la arquitectura electrónica y de software, la integración de sistemas de seguridad funcional y ciberseguridad, el desarrollo de algoritmos de gestión energética y diagnóstico predictivo, así como la validación de la tecnología mediante simulaciones y pruebas en prototipos reales.

Las tres entidades participantes aportarán capacidades complementarias al proyecto. CTAG contribuirá con su experiencia en investigación y validación de soluciones innovadoras para la automoción; BeGas aportará su conocimiento en motores de combustión alimentados por energías alternativas; y Kinergy pondrá a disposición su experiencia en sistemas de pila de combustible PEM y generación de electricidad libre de emisiones.

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El acto de lanzamiento se celebró en las instalaciones de CTAG y contó con la participación de representantes de las tres entidades promotoras, así como de Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), organismo dependiente de la Xunta, que subvenciona esta iniciativa cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).