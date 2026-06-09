La compañía de inversión del Gobierno de Abu Dabi se lanza a por la dueña de Burger King en España y Portugal

El fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, mueve ficha para reforzar su presencia en la península ibérica. La sociedad de inversión estatal trabaja ya en una oferta para hacerse con Restaurant Brands Europe (RBE), el grupo que gestiona el negocio de Burger King en España y Portugal desde 2022 y que también opera las enseñas Popeyes y Tim Hortons en el mercado español.

La firma del emirato ha recurrido a asesores especializados para preparar la operación, que se enmarca en el proceso de venta de la compañía. El calendario que manejan los interesados contempla la presentación de ofertas no vinculantes durante las próximas semanas con la intención de que la transacción pueda quedar cerrada antes del mes de agosto.

Entre los potenciales compradores, también figuran Meritage Group y Apollo Global Management. El interés de Mubadala por el mercado español no es nuevo. El fondo ya cuenta con una posición destacada en el tejido empresarial del país, donde participa en Moeve junto a Carlyle y controla la tecnológica Babel. Se suman inversiones en Healthcare Activos y en una de las filiales de Tubacex, considerados sectores estratégicos.

Restaurant Brands Europe ha despertado el interés de otros grandes fondos de inversión. Firmas como KKR, CVC y TDR analizaron la posibilidad de entrar en la operación, pero, finalmente, optaron por retirarse del proceso y no continuar en la puja por la compañía propietaria de la red de establecimientos de Burger King en la península ibérica.