La CEG pide reforzar las infraestructuras energéticas y de transporte para garantizar la competitividad de Galicia

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, subrayó en la asamblea general de la entidad, celebrada este martes, que, entre los principales retos para el segundo semestre, destacan la necesidad de reforzar las infraestructuras energéticas y de transporte, condición indispensable para garantizar la competitividad de Galicia.

Vieites insistió en la necesidad de acelerar las inversiones en redes eléctricas, impulsar el desarrollo de energías renovables y avanzar en la ejecución de infraestructuras estratégicas como el Corredor Atlántico, las conexiones ferroviarias de mercancías con los puertos gallegos, la conexión de alta velocidad con Portugal y la mejora de las grandes vías de comunicación que vertebran el territorio.

«La reindustrialización de Galicia solo será posible si disponemos de energía suficiente, infraestructuras modernas y un entorno favorable para la inversión», apuntó, a la vez que reivindicó el papel de la empresa como motor imprescindible del desarrollo del territorio. «Necesitamos que vuelva a ocupar el lugar central que le corresponde en cualquier estrategia de progreso económico y social», indicó.

Marco regulatorio más ágil y predecible

La CEG, además, puso el foco en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio más ágil y predecible. Reitera la importancia de reducir cargas administrativas, simplificar trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a empresas y emprendedores. «La capacidad emprendedora existe, lo que necesitamos es un entorno que facilite la puesta en marcha y el crecimiento de nuevos proyectos empresariales», afirmó Vieites.

Otro de los asuntos destacados durante la asamblea fue la creciente dificultad para cubrir vacantes en numerosos sectores productivos. La organización empresarial alerta de que la falta de mano de obra y el incremento del absentismo laboral derivado de IT Contingencias Comunes se han convertido en factores que limitan la competitividad de las empresas gallegas.

La Confederación de Empresarios de Galicia también hizo un llamamiento «a aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el nuevo ciclo de financiación europea para impulsar la modernización del tejido productivo gallego». Asimismo, reiteró «la necesidad de mantener una política de cohesión fuerte y descentralizada que tenga en cuenta las necesidades específicas de las regiones

La clausura de la asamblea contó con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia, Marta Mariño; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Vieites puso el acento en la importancia de la colaboración entre empresas, administraciones y agentes sociales para afrontar los desafíos de los próximos años.