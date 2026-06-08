Sostenibilidad y transparencia: la receta del éxito empresarial

La sostenibilidad y la transparencia como factores clave en el éxito de una empresa. Son los conceptos que se pusieron en valor en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas de España y LaLiga en el Salón Regio de A Sede, en Príncipe. Sirvió para entregarle al club vigués el prestigioso sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera, reconocimiento «al alcance de muy pocos clubes de fútbol», como destacaron desde la entidad celeste, encabezada por su presidenta, Marián Mouriño. Acudieron representantes del tejido económico, social e institucional de la ciudad y presentó el acto Jose Riveiro.

También participaron Javier Tebas, presidente de LaLiga; Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGEE); la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; y el responsable de Sostenibilidad de LaLiga, David Baixauli. Con el título «El valor invisible del club: sostenibilidad, transparencia y futuro en el Celta», destacaron la necesidad de que estos dos conceptos formen parte del día a día de las grandes empresas, pero también de las medianas y pequeñas, con el ambicioso objetivo de «garantizar su supervivencia y respeto», como trasladó la representante del Gobierno gallego.

Lorenzana vinculó la apuesta por la sostenibilidad —entendida como la capacidad de la empresa para perdurar en el tiempo teniendo en cuenta no solo los aspectos económicos (viabilidad), sino también los sociales y medioambientales— y la transparencia con la «reputación». Concretó que los proyectos que cojean en alguna de estas asignaturas «alejan el capital privado y complican el apoyo público». Entre los puntos fundamentales de la sostenibilidad, mencionó el apartado financiero, además del impacto en el territorio —citó el proyecto Celta360, declarado de interés autonómico— y el «bienestar laboral» de los trabajadores.

David Baixauli, durante su intervención en A Sede. / Pedro Mina

Mouriño recordó que el Celta trabaja con un plan de tres cabezas: la conexión con la comunidad, reflejada en la ocupación del estadio de Balaídos cuando juega el primer equipo, que rozó el 90% en las dos últimas temporadas; la competitividad deportiva, avalada principalmente por las dos clasificaciones a Europa League consecutivas y la permanencia en la máxima categoría nacional por 15.º año seguido —récord particular—; y la consistencia económica, que se logra con buenos resultados en las dos áreas anteriores y tomando decisiones «con sentidiño». La presidenta subrayó, a su vez, la responsabilidad de contar con 387 nóminas y puso en valor su convenio laboral.

La representante del club celeste, que trasladó la importancia del patrimonio, también ensalzó la labor de la Fundación Celta, con proyectos en África, y reconoció el peso que tiene en la estructura de la entidad el equipo inclusivo, el Celta Integra. Ayudan a generar más conexión con el entorno y potencian su imagen, lo que supone dar pasos adelante en el camino hacia la sostenibilidad. Tebas, precisamente, apuntó que patrocinadores de LaLiga se interesan en este tipo de acciones y las tienen en cuenta a la hora de apoyar iniciativas. Añadió que el «compromiso social» y la «creación de riqueza», de lo que es ejemplo el Celta, deben ir de la mano.

Valor añadido

Vázquez Taín insistió en lo significativo que es para las empresas la elaboración del informe de sostenibilidad: un documento que muestra cómo crean valor a largo plazo y cuál es su impacto económico, social y ambiental, interesante para rendir cuentas ante inversores, administraciones y la sociedad. «Hemos formado a profesionales para verificar estos reportes», presumió antes de informar que el CGEE ha puesto a disposición de todo tipo de entidades una aplicación digital para profundizar en esta cuestión: «Este reporte debe ser útil y aportar valor añadido. ¿Cuánto valen la afición, la cantera o el sentimiento de pertenencia? El informe lo incluye».

El Celta es el único club de LaLiga que ha publicado este reporte de forma voluntaria y continuada desde la temporada 2017/2018, según trasladó la entidad olívica, un hecho que fue reconocido en la jornada. Tan importante es su elaboración como darlo a conocer, una tarea en la que la entidad celeste es un ejemplo y en el que se centró Baixauli durante su intervención en A Sede. Destacó que el plan de comunicación es fundamental para «hacer tangible lo intangible», concepto en el que introdujo el «valor reputacional, emocional y estratégico de mercado». «El Celta es el club de LaLiga que mejor gestiona sus infraestructuras», anotó.

La marca Celta

La jornada también sirvió para poner en valor la evolución de la marca Celta. En el informe Brand Finance Football 50 2025, aparece como la que más crece de LaLiga en fortaleza de marca y ya es la séptima del ámbito futbolístico que más mejora a nivel mundial en este apartado. Mucho tiene que ver en esto la proyección del club gracias a las retransmisiones de los partidos en una gran cantidad de países del mundo. Tebas puso el acento en el daño que hace la «piratería audiovisual». Cifró las pérdidas que ocasiona en más de 700 millones de euros: «Es dinero que no va a los clubs ni para las familias que viven directa o indirectamente de ellos».

El Celta se sitúa por primera vez entre los 10 clubes españoles con mayor valor de marca, con una valoración de 54 millones de euros. En la jornada, también se destacó la fortaleza patrimonial de la entidad celeste, que cuenta con 57 millones de euros de patrimonio neto, así como los 191 millones de euros de ingresos totales generados y los 72 millones de euros invertidos durante los últimos cinco años, «cifras que evidencian la dimensión y el alcance del proyecto de transformación impulsado por la entidad», destacan desde Príncipe. Su crecimiento, como comentó Mouriño, «pasa por el proyecto Celta360», que se traducirá en un «espacio deportivo completo».