Proyecto inversor de Nueva Pescanova: negocia la compra del «Olupale» para Namibia y jubila al histórico «Mar del Cabo»

La ceremonia de bendición del buque congelador Mar del Cabo, el 20 de enero de 1966, estuvo presidida en Vigo por la mujer del dictador Francisco Franco, Carmen Polo, con un despliegue máximo de autoridades en la ciudad, tanto en la basílica de Santa María —se celebró una misa oficiada por el entonces obispo, José López Ortiz— como en el muelle de Comercio, donde estaba amarrado. Amadrinado por la nieta de Franco Mariola Martínez-Bordiú, el arrastrero era un prodigio de la ingeniería naval o de sistemas de congelación, con la huella de empresas como Tecnaco, Hans T. Möller, Indar o K.J. Maskinfabrikken. Con motor propulsor Barreras-Werkspoor, el Mar del Cabo se construyó en la desaparecida Ascon (Astilleros y Construcciones) bajo encargo de Casa MAR, con 76 metros de eslora y capacidad para 700 toneladas de pescado congelado.

Su versatilidad es lo que ha permitido al pesquero completar una trayectoria de casi seis décadas, sobre todo en Namibia, siendo además el buque más veterano de la flota de Nueva Pescanova. Hace un año, durante trabajos periódicos de acondicionamiento en el syncrolift de Walvis Bay, un incendio destrozó su sala de máquinas y otros compartimentos internos; se acabó ahí su historia operativa. Su reemplazo está ya en camino, ya que, según pudo saber FARO en fuentes de toda solvencia, la multinacional de Chapela negocia la compra del arrastrero Olupale, entregado en el año 2020 por Armón Gijón para una joint-venture namibia participada por la armadora viguesa Copemar. Nueva Pescanova integrará esta unidad en su filial NovaNam a finales de este año.

MARTA CLAVERO

El Olupale —es un término oriundo del norte del país africano, vinculado al pueblo Owambo— tiene cerca de 60 metros de eslora, con 12,65 metros de manga y capacidad de bodega de 900 metros cúbicos. Fue diseñado y habilitado para acoger a hasta 66 personas a bordo y dotado con un parque de pesca de última generación de la auxiliar viguesa Josmar. Se dedicará a la captura y procesado a bordo de merluza, una de las especies principales del caladero namibio y de la filial NovaNam, y alcanzará previsiblemente las 2.500 toneladas anuales de producto. Teniendo en cuenta las últimas incorporaciones de nueva construcción a aguas namibias, será el pesquero más moderno de los que están hoy operativos. Los últimos pesqueros contratados por Nueva Pescanova fueron las unidades Lalandii 1, Novanam One, Novanam Two (para Namibia), Ponta Matirre, Ponta Timbue y Ponta Macalonga (Mozambique), asignados a Armón por 42,5 millones.

El litigio

La construcción del Olupale se firmó en el año 2019 por la sociedad mixta Seaflower Whitefish Corporation, participada en un 51% por la namibia National Fishing Corporation (Fishcor) y otro 49% por Copemar. Como desveló FARO, el Tribunal Superior de Namibia dio la razón a la firma viguesa en un litigio contra Fishcor, que no había devuelto los 51 millones de dólares namibios (2,7 millones de euros) que Copemar había adelantado, en su nombre, al astillero.

La empresa mixta había solicitado un préstamo a Abanca para este pedido, por 9 millones de euros, cuyas cuotas nunca fueron satisfechas por Seacope; fue Copemar, «durante años», la que iba respondiendo en solitario frente a la entidad financiera porque era la avalista. Hasta que dejó de satisfacer esos pagos y el crédito pasó a manos de una mercantil de nombre Venatici Europe. Este traspaso de la deuda fue lo que permitió a Venaciti la compra en subasta de todos los derechos sobre el barco, valorados en 13,7 millones de euros, y las acciones de su propietaria, Mar de Arbo SL. Esto es, la operación de Nueva Pescanova por el Olupale se ha negociado con Mar de Arbo, con sede en Canarias.

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Copemar llegó a evaluar la posibilidad de alargar este pesquero para reemplazar al malogrado Baffin Bay, arrasado tras un incendio en Vigo y en el que participaba a través de su joint venture malvina. Finalmente mandó construir el Hadassa Bay, estrenado en febrero del año pasado.