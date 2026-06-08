El Gobierno formaliza la adjudicación a Tasga del «enchufe» para el gran almacén hidroeléctrico en Meirama con más de 400 millones de inversión

La hidroeléctrica de bombeo de Tasga en Meirama será muy probablemente el primer gran almacén energético que se construya en Galicia. La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, anunció este lunes la adjudicación a su filial Coventina Renovables del «enchufe» de 408 megavatios (MW) que quedó libre en el nudo eléctrico de la localidad coruñesa tras el apagado de la térmica de Naturgy. La compañía ganó el concurso de acceso a la red con un proyecto con una inversión superior a los 400 millones de euros para construir una central reversible que se alimentará del Lago de As Encrobas, en Cerceda. El depósito para asegurar el cumplimiento de los compromisos socieconómicos y ambientales asciende a 52,8 millones. Ya lo entregó. La resolución se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Carreras detalló el resultado del proceso en un acto junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado en la provincia de A Coruña, Julio Abalde; el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez; y varios representantes de la empresa. Como en anteriores subastas por derechos de conexión en zonas afectadas por la clausura de centrales de carbón, se priorizaron los proyectos con menor impacto ambiental y mayores beneficios socioeconómicos en la zona de transición justa de Meirama, que engloba los concellos de Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.

Coventina Renovables creará cerca de 180 empleos en operación y mantenimiento de la central, el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas, dentro del compromiso general de alumbrar algo más de 1.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo a lo largo de diez años por lo menos. La propuesta seleccionada incluye programas de formación profesional para 450 residentes en la zona y la instalación de 2 MW en instalaciones fotovoltaicas en viviendas y edificios municipales para favorecer el autoconsumo.

La central ha conseguido una ayuda de 30 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible.