Coche eléctrico: España, Francia y otros cinco países se oponen a suavizar más los límites de emisiones a partir de 2035

El 2 de junio la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo acogió el debate por las enmiendas al texto planteado por Bruselas para suavizar los límites de las emisiones de CO2 a partir de 2035. Se trata del llamado informe Salini, nombrado así por el ponente encargado, el italiano Massimiliano Salini (Forza Nuova), que recoge un total de 45 cambios que rebajarían aun más la normativa que busca poner fin a los motores a combustión para dar paso al coche eléctrico. Una serie de iniciativas respaldadas por fabricantes como Stellantis, toda vez que incluye cambios significativos para las furgonetas, y también por algunos países como Alemania o Italia. Pero no todos lo ven con buenos ojos: España, Francia y otros cinco países hacen frente común para intentar frenar esta relajación de los objetivos.

Según recogieron los medios galos como Les Echos o Le Figaro, los gobiernos de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se han dado la mano para potenciar la electrificación del sector de la automoción comenzando por mantenerse firmes ante los límites de emisiones y el veto a la combustión en 2035.

Como ya hicieron antes de que la Comisión Europea adoptase algunos de los cambios que demandaba la industria, los dos países buscan evitar lo que califican como «error estratégico» y apelan a la Unión Europea para que mantenga la «trayectoria ambiciosa» en un escrito al que se sumaron también Portugal, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.

Para los siete países doblegarse a lo que piden Estados miembro como Italia y Alemania, principal productor europeo, atentaría «contra la integridad y la previsibilidad» que ofrece la normativa, muy criticada por el propio sector. Además, recuerdan que problemas geopolíticos como la guerra en Oriente Medio son una «demostración clara de que la reducción de la dependencia europea de los combustibles fósiles es una necesidad absoluta».

De hecho, Francia va más allá. Citando fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que lidera Monique Barbut, los medios galos recogen que el país podría incluso vetar cualquier enmienda. «Somos suficientes para retrasar el texto», señalan.

Además de abrir la puerta a fabricar más híbridos y de apostar por los combustibles sintéticos y biocarburantes, el informe Salini, vicepresidente del Partido Popular Europeo (PPE), pone encima de la mesa algo vital para la planta viguesa de Stellantis: Si Bruselas levantó el veto a los coches de combustión para 2035 (reduciéndolo del 100% al 90% respecto a las cifras base de 2021), el eurodiputado recoge que en el caso de las furgonetas la rebaja debería ser hasta el 80%, estableciendo también que las unidades eléctricas se beneficien de los supercréditos pensados para vehículos cero emisiones pequeños.