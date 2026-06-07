Solo un 1,6% de los asalariados gallegos encontró trabajo gracias a una oficina de empleo pública
Una encuesta del IGE revela que un 5,23% de los asalariados gallegos encontró trabajo a través de una empresa de trabajo temporal
R. V. / Agencias
El mercado laboral gallego continúa registrando buenos datos de paro y afiliación, tras alcanzar el mejor mes de mayo de toda la serie histórica con más de 1,11 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 109.355 desempleados. Sin embargo, un análisis más pormenorizado del empleo en Galicia permite encontrar algunos defectos o necesidades a cubrir para reducir todavía más la tasa de desempleo. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), solo un 1,6% de los asalariados gallegos encontró su trabajo gracias a una oficina de empleo pública.
El dato se desprende de la Enquisa de poboación activa: formación, condicións de traballo e experiencia laboral da poboación galega del IGE, que también apunta que un 5,23% de los asalariados gallegos encontró trabajo a través de una ETT, empresa de trabajo temporal.
La encuesta también aporta datos sobre la formación de los ocupados gallegos y sus condiciones de trabajo. De esta manera, la tasa de ocupación del grupo de población sin especialidad académica se situó en el 2025 en el 32,5%.
En el lado contrario, la tasa de ocupación más elevada se observó entre los especializados en el sector de la Salud y los Servicios Sociales, con hasta un 77,5%, y en el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es del 77,2%.
El sector de Negocios, Administración y Derecho es el de mayor tasa de ocupación en el caso de los hombres (77,5%) y el de Ciencias Naturales, Químicas, Físicas y Matemáticas en el caso de las mujeres (84,8%).
Sobre las condiciones de trabajo de los gallegos, la estadística indica que en 2025 el 85,65% de la población ocupada en Galicia no trabajó ningún día desde su casa, mientras que solo un 6,62% lo hizo más de la mitad de los días de trabajo y un 6,8% de forma ocasional.
Asimismo, casi un 29% de los ocupados en la Comunidad trabajó por lo menos dos sábados al mes y un 6,7% trabajó un sábado al mes. Por otra parte, un 17,2% trabajó al menos dos domingos al mes.
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