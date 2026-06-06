La nueva hoja de ruta de Acciona Energía aleja a Recursos de Galicia de la compra de sus 26 parques eólicos en la comunidad

Recursos de Galicia (RDG) ha abierto la propiedad del parque eólico Mondigo a los concellos de Ribadeo, Trabada y Barreiros, donde se ubica y pasa también la línea de evacuación. Podrán alcanzar hasta el 10% del accionariado. La sociedad público-privada impulsada por la Xunta de la mano de una treintena de empresas de la comunidad trabaja ya en la bonificación de hasta el 80% del recibo de la luz de los vecinos y empresas de la zona. La instalación rondará una producción de 131 gigavatios hora (GWh) al año, el equivalente al consumo de unos 37.400 hogares.

Creada en enero de 2024 para "garantizar la repercusión en el territorio del valor generado por los recursos naturales, la competitividad de los precios energéticos y la descarbonización de la economía", a RDG le costó poner en práctica sus funciones. Sin margen para levantar nuevas instalaciones por su cuenta, especialmente parques eólicos, por la parálisis del sector a causa de las suspensiones en masa de los proyectos desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la firma capitaneada por Emilio Bruquetas optó por comprar Mondigo a Sinia Renovables (filial del Banco Sabadell) por 75 millones de euros. Por ahí iba a ir su estrategia de crecimiento. Adquiriendo centrales de generación ya operativas. RDG tenía el ojo puesto en la cartera de Acciona Energía en Galicia, su gran salto de actividad, pero la operación queda prácticamente descartada.

La filial energética de la multinacional de la familia Entrecanales se llegó a plantear la venta de paquetes de activos para aligerar peso. En noviembre saltó la noticia: RDG estaba dispuesto a hacerse con sus 26 parques eólicos en la comunidad, valorados en unos 700 millones de euros. Acciona es la tercera gran operadora eólica de Galicia. Suma una potencia de 550 MW, repartida entre Corporación Acciona Eólica (13 parques y 300 MW) y Acciona Eólica de Galicia (otros 13 y 255 MW). Parte de ellos figuran en la lista de complejos de aerogeneradores más antiguos de la comunidad. En concreto, 11 llevan entre 25 y 27 años en funcionamiento y sobre ellos recae la obligación de repotenciar impuesta por la Xunta, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si esa obligación es legal o no. Varias fuentes consultadas por FARO aseguran que RDG llegó a lanzar una muestra de interés por la cartera.

Pero la hoja de ruta de Acciona Energía ha cambiado. Acaba de encargar a Goldman Sachs y Citi que sondee el mercado para la venta de capital. De la propia empresa. Se lleva semanas hablando de esta posibilidad en el sector y el periódico Cinco Días confirmó ayer la puesta en marcha del plan, que incluiría todas o buena parte de las acciones. La matriz controla el 91% de los títulos de la filial energética, en plena reestructuración. Desde 2024 se ha deshecho de 2.700 megavatios (MW) por casi 3.300 millones de euros, incluidas todas sus minihidráulicas. “Valoramos sacarla de bolsa, una fusión con Acciona, encontrar un socio, no hacer nada o plantear un spin off entre construcción y energía”, ha reconocido públicamente su presidente, José Manuel Entrecanales, que esta misma semana hizo una defensa a ultranza de las tecnologías limpias: "Generar electricidad renovable ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un activo de seguridad nacional".

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RDG tenía planes muy ambiciosos para crecer. En una entrevista a FARO tras su nombramiento, Bruquetas estimaba alcanzar una participación en instalaciones con 1.200 MW en total en 2027.