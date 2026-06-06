José Luis Alonso, director de Stellantis Vigo, premiado por el Colegio de Ingenieros por su trayectoria profesional

Santiago acogió este viernes la Gala de la Industria y Energía de Galicia 2026, organizada por el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, donde se reconoció a empresas y profesionales destacados del sector. José Luis Alonso Mosquera, director de Stellantis Vigo, recibió el premio a la trayectoria profesional. También fueron galardonadas la viguesa Voltfer y las empresas Estrella Galicia, Aluminios Cortizo, XEAL, Litosoil, Turismo de Galicia y Talleres Marcos Gómez. El evento reivindicó el papel de la industria gallega como motor económico y de desarrollo.

El reconocimiento a Alonso Mosquera fue uno de los momentos más destacados de la noche. El jurado valoró una trayectoria profesional marcada por la excelencia técnica, la capacidad de liderazgo y una amplia experiencia internacional dentro de Stellantis. Su papel al frente de la planta viguesa ha contribuido a consolidar su posición como una de las factorías más importantes de Europa.

En la categoría de Mejor Actuación en Industria, Estrella Galicia fue distinguida por su nueva fábrica en el polígono de Morás, en Arteixo. Se trata de una de las inversiones industriales más relevantes desarrolladas en los últimos años en la comunidad, concebida para incrementar la capacidad productiva de la compañía mediante procesos altamente automatizados y criterios avanzados de sostenibilidad y eficiencia energética.

La viguesa Voltfer, por su parte, recibió el galardón a la Mejor Actuación en Energía por una instalación fotovoltaica de autoconsumo desarrollada para la empresa Friotea, en O Porriño. El proyecto constituye un ejemplo de cómo las energías renovables están ganando presencia en sectores productivos tradicionales, permitiendo reducir costes energéticos y avanzar hacia modelos más sostenibles. Además, E.Nova Enerxía obtuvo un accésit por una instalación fotovoltaica destinada a una explotación ganadera de Mazaricos.

Aluminios Cortizo fue premiada por su Campus Tecnológico de Padrón, una infraestructura concebida para impulsar la investigación, el desarrollo y la creación de nuevas soluciones constructivas. El espacio se ha convertido en una referencia para la innovación industrial, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de productos de alto valor añadido.

Por su parte, Xeal recibió el premio a la Innovación Energética por la renovación integral de la central hidroeléctrica en Ézaro. La actuación ha permitido modernizar una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico gallego mediante la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad de la instalación.

La empresa Litosoil fue reconocida por un proyecto pionero de valorización de suelos contaminados mediante técnicas avanzadas de biotratamiento, una iniciativa alineada con los principios de la economía circular y la recuperación ambiental. Asimismo, la Agencia de Turismo de Galicia recibió el premio a la Seguridad Industrial por las medidas implantadas para reforzar la prevención, la calidad y la sostenibilidad en el ámbito turístico.

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En la categoría destinada a pequeñas y medianas empresas, Talleres Marcos Gómez fue distinguida por su compromiso con la seguridad técnica, la mejora continua y la cultura preventiva en el sector de la automoción y la mecánica industrial.