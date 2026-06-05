Urovesa suministrará ocho camiones motobombas para la Xunta por más de 3 millones de euros
Sustituirán, en parte, a cuatro vehículos siniestrados el año pasado, tanto en accidentes como calcinados por el fuego
Medio Rural lanza también la licitación para dotarse de 137 todoterrenos tipo «pickup» para la lucha contraincendios
La gallega Urovesa suministrará ocho camiones de bomberos a la Xunta equipados para la prevención y defensa contra los incendios forestales. La empresa gallega venció en la licitación lanzada por la Consellería do Medio Rural para dotarse de nuevas motobombas tras presentar una oferta de casi 3,3 millones de euros.
Se trata de una licitación lanzada a finales del pasado año centrada en la «renovación de parte de la flota existente», que es de 157 vehículos. Según Medio Rural, la compra era necesaria teniendo en cuenta «la simultaneidad de incendios y el envejecimiento del parque de vehículos motobomba» de la Xunta, pero también por los cuatro vehículos siniestrados el año pasado, tanto en accidentes como calcinados por el fuego.
Uro Vehículos Especiales, un habitual en este tipo de contratos, presentó como opción su modelo TT URO, con una potencia de 325 CV y equipado con bomba marca Ruberg. Es el mismo que el entregado en anteriores ocasiones y la empresa resultó adjudicada el mes pasado.
De igual forma, Medio Rural también ha lanzado un contrato para la suministración de 137 vehículos todoterreno tipo pickup para las brigadas de bomberos forestales. Será en modalidad renting, para los años 2026, 2027, 2028 e 2029. En este caso, tiene un presupuesto de casi 7 millones.
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