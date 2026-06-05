Los trabajadores del proveedor Copo Galicia acuerdan seis jornadas de paro

Los trabajadores de Copo Galicia, el proveedor de automoción con sede en el polígono de Monte Faquiña, Mos, acordaron «por unanimidad» convocar seis jornadas de paro. Según CIG, reclaman la apertura de una negociación que permita mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla, que señala un agravio comparativo frente a otras plantas del grupo al pertenecer a otro convenio. Los días de huelga afectarán tanto al personal directo como al perteneciente a empresas de trabajo temporal (ETT) y tendrán lugar los días 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de junio.

El sindicato comunicó este viernes que la decisión fue adoptada en asamblea tras una semana de movilizaciones diarias en la que, según la representación de los trabajadores, la empresa apenas convocó una reunión para trasladar su negativa a negociar mejoras y reiterar su intención de continuar aplicando el convenio estatal de la industria textil.

La CIG explicó que esta situación mantiene a Copo Galicia con unas condiciones laborales y salariales inferiores a las del resto de empresas del grupo, cuyos trabajadores «cuentan con convenios superiores». El sindicato recuerda que la plantilla tiene «las condiciones salariales más bajas de toda la industria auxiliar de la automoción en Galicia», por lo que defienden que «ha llegado el momento de avanzar hacia un pacto de empresa que dignifique los salarios y las condiciones laborales».

Entre las principales reivindicaciones figura la necesidad de poner fin al actual modelo de contratación «basado en la temporalidad y la precariedad» y una mejora salarial significativa. «En la actualidad las retribuciones del personal se sitúan alrededor de 10.000 euros/año por debajo de la media del sector y aproximadamente 4.000 euros por debajo de la siguiente empresa en la clasificación salarial», censura la CIG.

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Copo Galicia es una de las tres plantas que tiene el grupo en Galicia y comparte espacio en Mos junto a Copo Ibérica, mientras que Componentes de Vehículos de Galicia está en O Porriño. Para todas ellas la dirección logró cerrar carga de trabajo para los próximos años. En el caso de la firma que se verá ahora afectada por los paros, recientemente se adjudicó una pieza de espuma de polipropileno expandido (EPP) para el futuro Peugeot 2008 de Stellantis Vigo. Se trata de un componente que va debajo de los asientos y tiene función acústica y de seguridad.