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Stellantis Vigo busca 300 operarios de producción sin experiencia previa obligatoria

La oferta fue lanzada por la empresa de recursos humanos Adecco

Línea de montaje de las furgonetas K9 en Stellantis Vigo

Línea de montaje de las furgonetas K9 en Stellantis Vigo / Stellantis

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R. V.

Vigo

La fábrica de Stellantis Vigo ha iniciado un proceso de selección para incorporar a 300 operarios de producción, según ha informado este viernes la empresa de recursos humanos Adecco. Como ya hizo el pasado agosto, no es obligatorio contar con experiencia previa, se valorará de forma positiva haber trabajado anteriormente en puestos de producción industrial y también disponer de experiencia como carretillero.

Los candidatos que resulten elegidos desempeñarán diferentes funciones dentro de las líneas de producción de la planta, participando en el montaje de vehículos.

Además, Adecco tendrá en cuenta la formación de grado medio o superior en especialidades como automoción, mecánica, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, carrocería o electromecánica.

Entre los requisitos imprescindibles figura la disponibilidad para realizar una formación previa de 18 días laborables, incluida en un programa desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia. También será necesario aceptar el trabajo a turnos, principalmente en horario nocturno y durante los fines de semana.

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