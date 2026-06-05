El otro proyecto de coche eléctrico chino en Ferrol: los aranceles frenan la importación de vehículos Arcfox

Ferrol es portada en media Europa estos días por el anuncio de MG, del grupo SAIC, de establecer allí su primera planta de coches en el Viejo Continente. Sin embargo, esta no es la primera vez que el puerto coruñés unió su destino a una marca china de coches. La anterior fue Arcfox, en este caso enseña premium del gigante BAIC (Beijing Automotive Industry Holding), que a comienzos de 2024 acordó importar sus vehículos a Europa a través de la infraestructura portuaria ferrolana. Sin embargo, el plan no salió como estaba previsto: la imposición de aranceles por parte de la Unión Europa frenó en seco la importación de estos coches y a finales de abril de este año, la firma Arcfox Automotive SL fue dada de baja.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao rubricó a mediados de febrero de 2024 un acuerdo pionero para Galicia. Arcfox, una marca fundada en 2017 y centrada en vehículos eléctricos, decidió que la marca desembarcaría en Europa a través del puerto de Ferrol, destinando para ello una inversión inicial de 5 millones de euros y la idea de crear entre 50 y 60 puestos de trabajo. Se preveía la recepción de 3.000 vehículos al año de forma inicial, que llegarían en 1.000 contenedores de 45 pies (los más grandes del mercado) de la naviera Cosco.

En mayo de aquel año representantes de Arcfox, Autoridad Portuaria de Ferrol y Atium Logistic Group, la firma que se encargaba de la distribución de los vehículos, se reunieron para presentar la llegada de los primeros vehículos del fabricante chinos. El acto de presentación, en el que estaba el ahora relevado presidente del Puerto, Francisco Barea, sirvió como punto de partida para un año en el que se fijaba el objetivo de hacer llegar unos 200 vehículos a los consumidores.

Casi dos años después de aquella rueda de prensa, el Borme recogía el «cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF», una medida que se adopta por causas como la inactividad empresarial prolongada, falta de presentación de declaraciones fiscales o de las cuentas anuales en el Registro Mercantil (aunque esto se da durante si se hace cuatro ejercicios consecutivos) o irregularidades censales.

Según las fuentes consultadas, el proyecto «está un poco parado» a raíz de los aranceles impuestos por Bruselas a los fabricantes chinos, que en el caso de aquellos que no colaboraron con la investigación ascienden a porcentajes significativos. Para BAIC, por ejemplo, superan el 35%, lo que dificulta la llegada de Arcfox.