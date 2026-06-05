Forvia Ourense, proveedor de Stellantis Vigo, complica más su futuro tras perder el proyecto con Renault

La planta del grupo Forvia en Ourense, proveedor de Stellantis Vigo, complica todavía más su futuro. En un momento en el que hay pocas opciones para entrar en proyectos nuevos por la volatilidad del sector de la automoción, la factoría del grupo francés se queda sin la principal opción para ganar carga de trabajo. Semanas después de que se confirmara que la división de Interiors a la que pertenece fue vendida al fondo Apollo Global Management Inc., la dirección comunicó este viernes a la plantilla que Renault decidió no asignar el pedido por el que peleaba la antigua Faurecia. El único contrato que mantienen vigente, vinculado al Peugeot 2008 de Balaídos, sigue teniendo fecha de caducidad a finales de 2027.

Faurecia Interiores Orense (nombre oficial) fue una de las empresas que se quedó fuera del futuro SUV que producirá Stellantis Vigo en la nueva plataforma industrial, antes conocida como STLA Small y ahora incluida en la común STLA One tras la presentación del nuevo plan estratégico del grupo. La factoría se encarga ahora de producir los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del actual 2008, el P24, y no tiene más carga de trabajo en el horizonte una vez este modelo se deje de ensamblar.

El pasado marzo los cerca de 300 trabajadores de la factoría anunciaron una huelga indefinida después de conocer que la dirección planteaba asignar a la fábrica de Tarazona (Zaragoza) un proyecto de interiores para Renault en lugar de apostar por la del polígono de San Cibrao, en situación delicada. Tras la medida de fuerza y las negociaciones, los sindicatos lograron que Forvia diese marcha atrás, comprometiéndose a adjudicar la carga de trabajo a Ourense si finalmente lograba el pedido.

Sin embargo, no fue así. En una comunicación interna, la dirección trasladó que el proyecto RM2L de Renault no será para Forvia. De esta forma, la planta se queda solo con el trabajo actual para Stellantis Vigo, mientras que los responsables de la planta garantizan que siguen «buscando otras posibles opciones» para llenar sus líneas cuando llegue el momento.

Después de que Forvia Asientos de Galicia (ADG) lograse entrar en el programa de Balaídos y de que Faurecia Sistemas de Escape España mantenga alta carga de trabajo (y ganando pedidos), la planta ourensana es la única que ve peligrar su viabilidad, siendo también además la que forma parte de la división Interiors de Forvia, vendida a Apollo por 1.820 millones de euros. Entre las tres superan los 600 trabajadores en la comunidad.